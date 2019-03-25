Під Києвом маршрутники оголосили бойкот: що трапилося

У Борисполі Київської області з 24 березня не їздять міські маршрутки. Їхні водії влаштували страйк через вимоги знизити ціни на проїзд до 4,5 гривень.

Чинна вартість однієї поїздки у міському транспорті — 6 гривень, однак її Київський адміністративний окружний суд визнав протиправною, повідомив на своїй сторінці у Facebook секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок.

"Змова перевізників не виїздити на маршрути і не обслуговувати пасажирів має бути покараною, бо є відповідний договір із мерією, де ми передбачили штрафні санкції", — розповів Годунок.

У Борисполі вимагають знизити вартість проїзду

Для пересування Борисполем жителі змушені або ходити пішки, або викликати таксі, тарифи в яких через ажіотаж підвищили удвічі.

Олександр Кисельов, найвагоміший перевізник Борисполя, на маршрутах якого і вимагають знизити вартість проїзду, заявив, що готовий взагалі відмовитися від свого бізнесу і продати маршрутки, пише місцеве видання "Вісті". За його словами, ціна навіть у 6 гривень збиткова, а про зниження до 4,5 не може бути й мови.

На підтримку Кисельова від виходу на роботу відмовилися маршрутки й інших перевізників, називаючи вимогу зниження цін тиском на бізнес.

Крім цього, зменшення вартості можливе після відповідного рішення міського виконкому, яке не ухвалили.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Борисполі спалахнув ще один скандал через магазини duty free, розташовані в аеропорту.

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