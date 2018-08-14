Під Києвом людей заживо засипало землею: що відомо

У Борисполі, що під Києвом, двох працівників комунальних служб засипало землею під час проведення ремонтних робіт. Трагічний інцидент призвів до смерті одного потерпілого.

У прес-службі ДСНС Київської області пояснили, що працівники "Київобленерго" опинилися в котловані через зсув земляного валу. Прибулі на місце події рятувальники дістали їх з-під насипу, проте один чоловік був уже мертвий.

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У другого постраждалого діагностували перелом руки. Його з місця НП госпіталізували медики.

Як писав OBOZREVATEL, у липні під Києвом у працівників комунальних служб влетів автомобіль. Водій із невідомих причин наїхав на співробітників приватної компанії "Автомагістраль", які наносили дорожню розмітку.