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Під Києвом людей заживо засипало землею: що відомо

12тЧитати новину російською

У Борисполі, що під Києвом, двох працівників комунальних служб засипало землею під час проведення ремонтних робіт. Трагічний інцидент призвів до смерті одного потерпілого.

У прес-службі ДСНС Київської області пояснили, що працівники "Київобленерго" опинилися в котловані через зсув земляного валу. Прибулі на місце події рятувальники дістали їх з-під насипу, проте один чоловік був уже мертвий.

kyivobl.dsns.gov.ua

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У другого постраждалого діагностували перелом руки. Його з місця НП госпіталізували медики.

Як писав OBOZREVATEL, у липні під Києвом у працівників комунальних служб влетів автомобіль. Водій із невідомих причин наїхав на співробітників приватної компанії "Автомагістраль", які наносили дорожню розмітку.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаБориспіль
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