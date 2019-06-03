Під Києвом дівчину під час купання вкусила змія

Під Києвом в Українці дівчину вкусила змія під час купання в річці. За попередніми даними, вона не була отруйною.

Надзвичайна подія трапилася під час відпочинку біля річки Стугна. Після виходу з води постраждала помітила на нозі слід від двох іклів, відтак рана почала боліти, пише "Українська міська рада" в Facebook.

Дівчина поїхала в лікарню, проте лікаря у приймальному відділені не було. Їй довелося просити вату зі спиртом, щоб обробити місце укусу.

Місце укусу Facebook Українська міська рада

"Після тривалого очікування лікар не був упевнений, що робити, тому було вирішено дзвонити в консультацію до Обухова в реанімацію. З часу укусу пройшло близько години", – уточнили в групі.

Попереднім медичному висновком назвали укус вужа. Постраждалій дали препарати від алергії.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві жінку укусив павук, який жив в її квартирі. У жінки почалася сильна алергічна реакція, рука набрякла.

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