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Під Києвом дівчину під час купання вкусила змія

1.1тЧитати матеріал російською

Під Києвом в Українці дівчину вкусила змія під час купання в річці. За попередніми даними, вона не була отруйною.

Надзвичайна подія трапилася під час відпочинку біля річки Стугна. Після виходу з води постраждала помітила на нозі слід від двох іклів, відтак рана почала боліти, пише "Українська міська рада" в Facebook.

Дівчина поїхала в лікарню, проте лікаря у приймальному відділені не було. Їй довелося просити вату зі спиртом, щоб обробити місце укусу.

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Місце укусу

Місце укусу

Facebook Українська міська рада

"Після тривалого очікування лікар не був упевнений, що робити, тому було вирішено дзвонити в консультацію до Обухова в реанімацію. З часу укусу пройшло близько години", – уточнили в групі.

Попереднім медичному висновком назвали укус вужа. Постраждалій дали препарати від алергії.

Як писав OBOZREVATEL, у травні в Києві жінку укусив павук, який жив в її квартирі. У жінки почалася сильна алергічна реакція, рука набрякла.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Воронова Елена
Воронова Елена
Мoя блaгодapноcть тeм, кто показaл мне чудo-сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁nhi0vlf Пpосто пpойдя прoстой опрoс пoлyчилa пoчти полyгодовyю заpплату)) Пoльзуйтесь, покa eще ecть возмoжноcть=)
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