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Під Києвом дитина впала в каналізацію біля нового ЖК

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На Київщині в місті Васильків 2-річний малюк провалився в каналізаційний люк. НП трапилася поруч з одним з житлових комплексів.

За словами матері потерпілого, вона гуляла з ним за руку, як раптом відчула, що дитина падає, повідомили в прес-службі поліції Київщини.

Виявилося, що малюк наступив на кришку люка і вона перекинулася. Дитину довелося госпіталізувати.

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Правоохоронці нагадали батькам про небезпеку люків і закликали батьків не давати дітям на них наступати.

Як писав OBOZREVATEL, в травні у Туреччини 5-річна дитина російських туристів впав з балкона через лопнув скла і розбив підборіддя.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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