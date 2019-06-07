Під Києвом дитина впала в каналізацію біля нового ЖК

На Київщині в місті Васильків 2-річний малюк провалився в каналізаційний люк. НП трапилася поруч з одним з житлових комплексів.
За словами матері потерпілого, вона гуляла з ним за руку, як раптом відчула, що дитина падає, повідомили в прес-службі поліції Київщини.
Виявилося, що малюк наступив на кришку люка і вона перекинулася. Дитину довелося госпіталізувати.
Місце події
Поліція в Київській області
будинок
Олиці в Київській області
Правоохоронці нагадали батькам про небезпеку люків і закликали батьків не давати дітям на них наступати.
Як писав OBOZREVATEL, в травні у Туреччини 5-річна дитина російських туристів впав з балкона через лопнув скла і розбив підборіддя.
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