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Під Києвом авто поліції збило дитину на переході: відео

1.2тЧитати матеріал російською

На Київщині в місті Бориспіль автомобіль патрульної поліції збив дитину з самокатом на пішохідному переході.

Відео ДТП опублікували в групі "Бориспіль для всіх". Після наїзду авто дитина встала і продовжила переходити дорогу (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Вул. Шевченка, перехід біля "Фармекс", – уточнили в соцмережі.

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У групі "Київ Оперативний" у Facebook також уточнили, що дитина серйозних пошкоджень не отримала. На записі видно, що авто їхало на низькій швидкості без спецсигналів, а хлопчик не їхав на самокаті, а котив його поруч.

Авто не зупинилося

Авто не зупинилося

Скріншот "Бориспіль для всіх"

Дитину збили

Дитину збили

Скріншот "Бориспіль для всіх"

Згідно з написом на відео з камер спостереження, аварія трапилася в п'ятницю (найближча до дати опублікування – 31 травня), проте точної дати немає.

Приблизне місце НП

Приблизне місце НП

Google-карти

Як писав OBOZREVATEL, 31 травня під Києвом поліцейський випадково вистрілив у 5-річну дитину. У малюка діагностували серйозні пошкодження. За даними слідства, правоохоронці були п'яними, але не були в цей момент на службі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Я сказав пан Коломойський: Аваков добре попрацював остані 5 років і його можна залишити.
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Пучкова Марина
Пучкова Марина
Мoя блaгодaрность всем тем, ктo пoказaл мнe прeкрасный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁a4ll6g Пpоcто пройдя опpoс полyчила почти полугодовyю зaрплaту)) Пользуйтecь, покa ещe eсть возможнoсть=)
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