"Переплутала педальки": у Києві на парковці ТРЦ трапилася курйозна ДТП

У Києві трапилася аварія на парковці торгового центру Ocean Plaza. Дівчина-водійка не розрахувала швидкість і врізалася в шлагбаум.
Від удару він розламався на дві частини. Автомобілістка не постраждала, повідомили в Instagram dtp.kiev.ua.
"Нічого незвичайного, в Києві на парковці Ocean Plaza дівчина переплутала педальки. Ніхто не постраждав, окрім авто і шлагбаума", – уточнили в соцмережі.
Зламаний шлагбаум
Instagram dtp.kiev.ua
Раніше в Києві висміяли водійку, яка не змогла припаркувати своє авто. Вона ледь не в'їхала в транспортний засіб попереду. Невдалі спроби завершилися тим, що автомобіль просто залишили на пішохідній частині.
Як писав OBOZREVATEL, також у липні очевидці зняли на камеру "героя парковки", який кинув авто на пішохідній частині.
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