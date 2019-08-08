Головна Новини
Мова Язык
Lady МедОбоз

/ Книга скарг

"Переплутала педальки": у Києві на парковці ТРЦ трапилася курйозна ДТП

2.4т Читати матеріал російською

У Києві трапилася аварія на парковці торгового центру Ocean Plaza. Дівчина-водійка не розрахувала швидкість і врізалася в шлагбаум.

Від удару він розламався на дві частини. Автомобілістка не постраждала, повідомили в Instagram dtp.kiev.ua.

"Нічого незвичайного, в Києві на парковці Ocean Plaza дівчина переплутала педальки. Ніхто не постраждав, окрім авто і шлагбаума", – уточнили в соцмережі.

Зламаний шлагбаум

Зламаний шлагбаум

Instagram dtp.kiev.ua

Новини
"Пластик міцніший за цеглу": у Києві "герой парковки" здивував мережу

Раніше в Києві висміяли водійку, яка не змогла припаркувати своє авто. Вона ледь не в'їхала в транспортний засіб попереду. Невдалі спроби завершилися тим, що автомобіль просто залишили на пішохідній частині.

Як писав OBOZREVATEL, також у липні очевидці зняли на камеру "героя парковки", який кинув авто на пішохідній частині.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
8
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...