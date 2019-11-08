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8 листопада • оновлено в 15:47
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"Пекло виходить на поверхню!" У Києві через прорив теплотраси "ожив" асфальт

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У Шевченківському районі Києва, на вулиці Назарівська, 8 листопада трапився черговий прорив теплотраси.

Через це на місці просто "ожив" асфальт, повідомив очевидець Сергій Новицький на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Новий прорив теплотраси: у Києві ожив асфальт. На вулиці Назарівська пекло починає виходити на поверхню", – зазначив чоловік.

У Києві через прорив теплотраси "ожив" асфальт

У Києві через прорив теплотраси "ожив" асфальт

Він також із сарказмом написав, що, зважаючи на кількість аварій, киянам у 2019 році варто сподіватися на дуже теплу зиму.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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  • З'явилися перші фото і відео з місця проведення ремонтних робіт в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де трапився прорив труби.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Везёт же людям! Гейзерги прям из под ног бьют, а плакали про отопительный сезон.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
А шо отбивная Клячка? "Асфальт не может гореть потому шо он камень"?)))))))
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Просто асфальт устал.Ничего страшного.
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