"Пекло виходить на поверхню!" У Києві через прорив теплотраси "ожив" асфальт

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Назарівська, 8 листопада трапився черговий прорив теплотраси.

Через це на місці просто "ожив" асфальт, повідомив очевидець Сергій Новицький на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Новий прорив теплотраси: у Києві ожив асфальт. На вулиці Назарівська пекло починає виходити на поверхню", – зазначив чоловік.

У Києві через прорив теплотраси "ожив" асфальт

Він також із сарказмом написав, що, зважаючи на кількість аварій, киянам у 2019 році варто сподіватися на дуже теплу зиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У вівторок, 5 листопада, в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом. Через аварію кілька автомобілів провалилися в яму.

З'явилися перші фото і відео з місця проведення ремонтних робіт в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де трапився прорив труби.

У мережі опублікували відео, на якому показано момент провалу авто в яму з гарячою водою в центрі Києва.

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