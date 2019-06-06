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"Пекло!" У метро Києва виник "затор" із пасажирів

1.6тЧитати матеріал російською

У Києві 6 травня у ранковий час пік виникли проблеми з рухом на "червоній" гілці метрополітену. Потяги зупинялися посеред тунелю, а на станціях виникло стовпотворіння.

За попередньою інформацією, в роботі метрополітену були технічні збої. Фото зі станції "Академмістечко" опублікували на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пекло в метро. Вся "червона" гілка в пасажирах. Їх більше утричі, ніж зазвичай", – підписали знімок в соцмережі.

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Метро

Метро

Facebook dtp.kiev.ua

У коментарях до посту відзначили, що і на інших станціях метро був наплив з пасажирів.

"Пекло!" У метро Києва виник "затор" із пасажирів
"Пекло!" У метро Києва виник "затор" із пасажирів

Як писав OBOZREVATEL, в червні на більшості станцій метро в Києві виникли проблеми з входом. Люди змушені стоять у величезних чергах через поступове виведення жетонів з обороту. Кількість пасажирів на деяких станціях перевищувало сотню.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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