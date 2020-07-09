У ТРЦ Києва журналістку відмовилися обслуговувати українською мовою: деталі скандалу

У магазині OYSHO в Києві продавчиня та адміністраторка відмовилися обслуговувати клієнтку українською мовою.

Це сталося в четвер, 9 липня, повідомила у Facebook тележурналістка, дружина нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва Наталка Фіцич. Вона уточнила, що зіткнулася з порушенням закону в магазині в ТРЦ SkyMall.

"На ввічливе прохання говорити зі мною українською, продавчиня Анастасія відмовилася, мотивуючи тим, що не повинна підлаштовуватися під клієнта! Адміністраторка, також Анастасія, теж відмовилася", – написала Фіцич.

За словами журналістки, адміністраторка також назвала неправильним те, що вона наполягала на обслуговуванні державною мовою. Фіцич додала, що написала заяву на директора магазину.

Адміністраторка OYSHO. Facebook / Наталка Фіціч

"Ілюзій не маю. Я виросла у Києві і все життя через мою українську чую образи і кпини. Все життя! В радянський час мені в спину кидали "селючка", зараз ситуація не краща. У моїй державі, за яку боролись мої діди і прадіди, мене ж дискримінують, а я не маю жодної можливості захистити себе", – обурилася Фіцич.

Вона додала, що після підняття резонансу навколо поста в соцмережі їй зателефонувала адміністраторка Анастасія і просила вибачення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сторінці нібито київського "Театру на Подолі" в мережі відмовилися відповісти на запитання глядача, який вимагав, щоб із ним спілкувалися його рідною мовою – російською. Виявилося, що зазначена сторінка фейкова. Адміністрація закладу відповіла на ситуацію.