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"Опиниться на полицях магазину?" Під Києвом постачальник хліба перевернув товар посеред дороги

1.1тЧитати матеріал російською

У Борисполі Київської області водій вантажівки з хлібом перекинув продукт на дорогу. Своєрідна аварія трапилася поряд із магазином продуктів.

Фотографії інциденту в спільноті "Бориспіль" розмістив Борис Писарчук. На знімку видно, що на землю випали понад 10 буханок хліба, а одну з них встиг забрати собака.

"Вранці на вул. Тургенєва. Цікаво, цей хліб піде на полиці?" – підписав знімки очевидець.

Під Києвом із вантажівки випав хліб

Під Києвом із вантажівки випав хліб

Facebook Бориспіль автомобільний

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Під Києвом із вантажівки випав хліб

Під Києвом із вантажівки випав хліб

Facebook Бориспіль автомобільний

У коментарях до посту користувачі припустили, що водій після повторного завантаження хліба, який випав, міг відвезти його в магазин, а не відправити для переробки.

"Опиниться на полицях магазину?" Під Києвом постачальник хліба перевернув товар посеред дороги

Скріншот "Бориспіль автомобільний"

Як писав OBOZREVATEL, у лютому супермаркет "Сільпо" в Києві викрили в антисанітарії – працівники брали м'ясні продукти голими руками на очах у покупців.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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