"Опиниться на полицях магазину?" Під Києвом постачальник хліба перевернув товар посеред дороги

У Борисполі Київської області водій вантажівки з хлібом перекинув продукт на дорогу. Своєрідна аварія трапилася поряд із магазином продуктів.
Фотографії інциденту в спільноті "Бориспіль" розмістив Борис Писарчук. На знімку видно, що на землю випали понад 10 буханок хліба, а одну з них встиг забрати собака.
"Вранці на вул. Тургенєва. Цікаво, цей хліб піде на полиці?" – підписав знімки очевидець.
Під Києвом із вантажівки випав хліб
Facebook Бориспіль автомобільний
Під Києвом із вантажівки випав хліб
Facebook Бориспіль автомобільний
У коментарях до посту користувачі припустили, що водій після повторного завантаження хліба, який випав, міг відвезти його в магазин, а не відправити для переробки.
Скріншот "Бориспіль автомобільний"
Як писав OBOZREVATEL, у лютому супермаркет "Сільпо" в Києві викрили в антисанітарії – працівники брали м'ясні продукти голими руками на очах у покупців.
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