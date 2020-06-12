У Святошинському районі Києва безпосередньо на проїжджій частині будують великий торговельний центр. Але найцікавіше, що на цьому місці мала бути просто травмайна зупинка, на реконструкцію якої й видавали документи.

Хто наважився на таку аферу – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Будівництво ТЦ в Києві Скриншот відео

"Апрель": суцільний безлад

Під час будівництва на проспекті Леся Курбаса "відкусили" смугу дорожнього руху, а на місці зупинки "Кільцева дорога" виріс бетонний монстр.

Будівництво ТЦ на проспекті Леся Курбаса Facebook Сергія Наумовича

Як виявилося, настільки живописно йде будівництво другої черги торговельного центру "Апрель". Також є інформація про плани звести там і 22-поверховий офісно-житловий будинок, але це окрема тема.

Що стосується безпосередньо ТЦ, OBOZREVATEL з'ясував – ТОВ "Фаворит-Поліс" будує за відсутності правових документів.

Будівництво ТЦ tc-aprel.com.ua

Ділянка має площу 2.3699 га й перебуває в комунальній власності (у користуванні КП "Київпастранс").

Як раніше виглядала незабудована ділянка Google Maps

Інформація щодо права власності на земельну ділянку Держгеокадастр

Ділянка належить до категорії "землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони". І повинна використовуватися для реконструкції зупинкової станції лінії швидкісного трамвая – ніяк не для комерційного будівництва.

Саме під реконструкцію й було видано дозвіл!

Дозвіл на будівельні роботи ДАБІ

Хто стоїть за "смачним" будівництвом

На сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) зазначено, що дозвіл на проведення будівельних робіт (реконструкцію зупинкової станції швидкісного трамвая) було отримано в серпні 2019 року.

OBOZREVATEL дізнався, що замовниками скандального будівництва є ТОВ "Фаворит-Поліс" і комунальне підприємство "Київпастранс".

ТОВ зареєстровано в Святошинському районі Києва в 1994 році, основним видом діяльності товариства є роздрібна торгівля продуктами харчування та інше.

Засновником "Фаворит-Поліс" є ТОВ "Спецстройстандарт", а кінцевим бенефіціаром – кіпрська компанія "Валдез Лімітед" (Valdeze Limited).

Хто стоїть за будівництвом ТЦ

Зі свого боку кінцевим бенефіціаром "Спецстройстандарту" є Яків Басс – батько Дениса Басса, ексзаступника голови Київської міськдержадміністрації.

У 2012 році соратник одіозного Леоніда Черновецького вирішив перебратися в Росію. Він кілька років прожив у Москві й керував російською компанією "Інтурист". На початку 2018 року стало відомо про повернення Дениса Басса до Києва. Колишній чиновник всерйоз вирішив зосередитися на девелоперському бізнесі.

Леонід Черновецький та Денис Басс "Главред"

Але й це ще не все. Справа в тому, що засновники "Спецстройстандарту" (інвестиційний фонд "Фенікс" і компанія з управління активами "Система капітального інвестування") також є засновниками ТОВ "Укржитлобуд".

Ця компанія була замішана в скандалі зі спробою побудувати в Печерському районі Києва біля Палацу "Україна" 100-метровий хмарочос, що призвело би до колапсу всього мікрорайону.

На той момент до складу засновників "Житлобуду" входили фонди під управлінням ТОВ "КУА Гарантія", єдиним власником якої раніше був народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар.

Не відкидається ймовірність участі Столара і в цьому скандальному проєкті будівництва ТЦ на проспекті Леся Курбаса.

Хто винен?

На сьогоднішній день маємо ситуацію: на земельній ділянці, що належить місту і яка повинна використовуватися в "транспортних цілях", йде незаконне будівництво.

До того ж "Фаворит-Поліс" зводить тут комерційний об'єкт, що суперечить законодавству.

Під будівництво зайнято частину автомобільної дороги (проспекту Леся Курбаса), що вже створює серйозні незручності для учасників дорожнього руху – обмеження видимості, маневреності тощо. А це зі свого боку може призвести до зростання кількості ДТП.

Є питання й до зведення великих комплексів над транспортними вузлами з насиченим трафіком – чи не створить це загрозу як пасажирам, так і відвідувачам майбутнього ТЦ?

Але ще раз підкреслимо: найголовніше те, що під приводом реконструкції зупинки стався нахабний "віджим" і почалося будівництво великого комерційного об'єкта (торговельного центру).

Багато питань і до керівника "Київпастрансу" Дмитра Левченка. Чому комунальне підприємство бере участь у такому свавіллі? На якій підставі на ділянці, яка була виділена КП для експлуатації електротранспорту, зараз будується комерційний монстр?

Далі буде...