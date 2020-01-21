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21 січня • оновлено в 11:38
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Обдерта та іржава: в мережі показали жахливий стан електрички у Києві

1.3т
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У мережі показали, який жахливий стан міжміської електрички "Київ – Клавдієво".

Відповідні фото і відео у своєму Telegram-каналі виклав українських журналіст і блогер Андрій Павловський. За його словами, він отримав ці матеріали від підписників (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

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Обдерта та іржава: в мережі показали жахливий стан електрички у Києві

"Будні "Гіперлупа". Зовнішній стан можете оцінити самі. Про технічний залишається лише здогадуватися, але щось нам підказує, що недарма від початку року вже трапилося три пожежі у поїздах "УЗ", – прокоментував він.

На кадрах можна помітити, що електричка повністю вбита: іржава і обдерта.

Обдерта та іржава: в мережі показали жахливий стан електрички у Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поїзді Інтерсіті українці помітили дивне оголошення для пасажирів, написане суржиком. Це їх розлютило.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Укрзалізниця
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да не надо песдеть. Почти новый поезд. Даже грибы на нём не растут. Сказочники, мля...
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0
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Перекрасить в жовто блакитний цвет и этот пережиток коммуняк еще лет 30 будет работать...а если каждый год подкрашивать, то и все 50!!
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Капец, и эти люди считают Россию отсталой. И это столица! У меня из Новороссийска ходят 2 новехонькие Ласточки в Краснодар и Ростов, недавно из соседней Анапы запустили. Причём они производятся в России на Урале по лицензии Сименс. За год 300!!! штук собрали. Погуглите.
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2
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Вартанов Жорик
Вартанов Жорик
Причём это высокоскоростные электрички
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