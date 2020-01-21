Обдерта та іржава: в мережі показали жахливий стан електрички у Києві

У мережі показали, який жахливий стан міжміської електрички "Київ – Клавдієво".

Відповідні фото і відео у своєму Telegram-каналі виклав українських журналіст і блогер Андрій Павловський. За його словами, він отримав ці матеріали від підписників (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Будні "Гіперлупа". Зовнішній стан можете оцінити самі. Про технічний залишається лише здогадуватися, але щось нам підказує, що недарма від початку року вже трапилося три пожежі у поїздах "УЗ", – прокоментував він.

На кадрах можна помітити, що електричка повністю вбита: іржава і обдерта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поїзді Інтерсіті українці помітили дивне оголошення для пасажирів, написане суржиком. Це їх розлютило.

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