"Негідники!" Мережу розлютив безлад на станції метро в Києві

У мережі опублікували відео зі станції метро "Позняки" в Києві. Там з самісінького ранку натовпи людей чекали своєї черги, щоб потрапити на перон. Користувачів дуже обурила така ситуація.

Ролик розмістила місцева жителька Вікторія Давиденко на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну м.Києва" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нинішній (4 вересня. – Ред.) ранок о 8.45. М. Позняки", – коротко написала вона.

Натовпи людей в метро Facebook Юлії Аксен

Користувачі почали обурено коментувати відео. Вони відзначили, що причиною є те, що район дуже забудований.

"Ще буде! Коли всі будинки заселятися нові біля Епіцентру (Гіпермаркет – Ред.) і т.д", "Там новобудов багато. Плюс кінцеві трамваїв і маршруток", "А ще додалися школярі, студенти", "Ось одні негідники будують бездумно, а ми купуємо", – написали користувачі.

Деякі додали, що така ситуація на цій станції метро спостерігається щодня.

"Майже кожен день після 8", "Вчора теж саме було. Це Позняки!", "Фух, добре, що я таксист", – розповіли в мережі.

Допис Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Києві в зв'язку з виведенням жетонів для метро з обігу на більшості станцій утворились величезні черги, зокрема і на "Позняках".

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