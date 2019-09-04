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4 вересня • оновлено в 15:05
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"Негідники!" Мережу розлютив безлад на станції метро в Києві

1.6т Читати матеріал російською

У мережі опублікували відео зі станції метро "Позняки" в Києві. Там з самісінького ранку натовпи людей чекали своєї черги, щоб потрапити на перон. Користувачів дуже обурила така ситуація.

Ролик розмістила місцева жителька Вікторія Давиденко на сторінці "Позняки Осокорки Харківський – житлові масиви Дарницького р-ну м.Києва" в Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Нинішній (4 вересня. – Ред.) ранок о 8.45. М. Позняки", – коротко написала вона.

Натовпи людей в метро

Натовпи людей в метро

Facebook Юлії Аксен

Користувачі почали обурено коментувати відео. Вони відзначили, що причиною є те, що район дуже забудований.

"Ще буде! Коли всі будинки заселятися нові біля Епіцентру (Гіпермаркет – Ред.) і т.д", "Там новобудов багато. Плюс кінцеві трамваїв і маршруток", "А ще додалися школярі, студенти", "Ось одні негідники будують бездумно, а ми купуємо", – написали користувачі.

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Деякі додали, що така ситуація на цій станції метро спостерігається щодня.

"Майже кожен день після 8", "Вчора теж саме було. Це Позняки!", "Фух, добре, що я таксист", – розповіли в мережі.

Допис

Допис

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні в Києві в зв'язку з виведенням жетонів для метро з обігу на більшості станцій утворились величезні черги, зокрема і на "Позняках".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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