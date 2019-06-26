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"Не ходіть там!" У Києві на дитячому майданчику ледь не вбили двійню: поліцію звинуватили в бездіяльності

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У Дарницькому районі Києва невідомий кинув пляшку з вікна багатоповерхового житлового будинку, ледь не вбивши двох дітей на дитмайданчику.

Про це на сторінці у Facebook повідомила користувачка Дана Ярова. Як розповіла вона, інцидент стався 26 червня близько 18:00.

За її словами, пляшка, скинута не нижче 10 поверху, розбилася за півметра від візочка з двійнятами.

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Ілюстрація. Дитячий майданчик

Ілюстрація. Дитячий майданчик

altapress

"Я підійшла до будинку і побачила няню з моїми малюками, няня була зеленого кольору. Вона тремтячим голосом мені розповіла, що на алеї, біля якої розташовані два дитячі майданчики, з поверху 10-го вилетіла й розбилася скляна пляшка з-під алкоголю", – написала киянка.

Одним з осколків пляшки пробило шину візочка. При цьому скло, як повідомила жінка, швидко прибрала консьєржка.

Пробита шина візочка

Пробита шина візочка

facebook.com/dana.yarovaya

"Я не хочу навіть уявляти в страшному сні, що могло трапитися з моїми дітьми, та й із жінкою, яка їх няньчила", – зазначила Ярова. Вона наголосила, що це не перший подібний випадок у цій багатоповерхівці.

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"Поліція, яка приїхала на виклик, поводилася відверто по-хамськи. Із трьох поліцейських із машини вийшов тільки один, він знехотя сходив подивитися на місце, де впала пляшка, і знехотя пішов до консьєржки. Вийшов і сказав, що вона показання давати не буде, посилаючись на 63 статтю Конституції", – написала користувачка.

"На моє запитання й інших стурбованих матусь, які готові були свідчити, що ж робити, поліцейські сказали дослівно: "Не ходіть там". Усе. Більше нічого. Це на дитячі майданчики не ходіть", – обурилася вона.

Жінка заявила, що написала заяву в поліцію, наголосивши, що "таке не можна зам'яти".

Заява

Заява

facebook.com/dana.yarovaya

Заява

Заява

facebook.com/dana.yarovaya

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно глава Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що з початку 2019 року в Україні вбили більше 50 дітей, у зв'язку з чим поліція попросила Верховну Раду посилити захист неповнолітніх від насильства.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
дітиНаціональна поліція Українифотографиисоцмережі
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