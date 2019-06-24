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"Не було навіть аптечки!" У Києві на станції метро трапилася кривава НП

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У Києві на станції метро "Дарниця" жінка оступилася на ескалаторі і злетіла вниз по східцях. Вона отримала сильні травми голови і рук.

Водночас, за словами очевидців, працівники станції змогли їй надати допомогу лише через 15 хвилин, повідомили в спільноті "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінка не втрималася і скотилася вниз, розрубала собі руку й обличчя об сходи. Як виявилося, на станції не було навіть аптечки. Тільки хвилин через 15 із платформи прибіг черговий. Із собою у нього був лише перекис водню, який, ймовірно, йому передали поїздом з іншої станції", – повідомили свідки події.

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Постраждалій надавали допомогу очевидці

Постраждалій надавали допомогу очевидці

Скріншот

Нагадаємо, що в п'ятницю, 21 червня, на станції метро "Контрактова площа" пасажир втратив свідомість, чекаючи поїзда на пероні. Унаслідок падіння він сильно травмував голову.

Як писав OBOZREVATEL, 22 червня невідомий чоловік кидався з ножем на пасажирів метрополітену. Знешкодити його вдалося очевидцям.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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