"Нацист!" Відома мережа магазинів у Києві потрапила в мовний скандал

У Києві в магазині "Епіцентр" касир відмовилася звертатися до покупця українською мовою і нібито назвала його нацистом.

Інцидент трапився у відділенні на Кільцевій дорозі, 1Б ще 3 квітня, але суперечки в соцмережах не вщухають вже декілька днів поспіль. Спочатку про ситуацію на своїй сторінці у Facebook повідомив Олександр Лозовий, який і зіткнувся з грубістю з боку касира.

"Коли я тактовно попросив, щоб спілкувалися зі мною державною мовою, її ніби щось укусило, вона категорично відмовилася це робити, обізвала мене нацистом і сказала, що "ми їх тут скоро повбиваємо", – пояснив Лозовий.

Зі зверненням до "Епіцентру" щодо цієї історії виступила блогер Тамара Лозова. На офіційній сторінці мережі гіпермаркетів у Facebook вона написала, що і сама стикалася з грубим ставленням касирів і закликала керівництво магазинів попрацювати над менеджментом.

"Як повідомив Олександр, йому телефонував керівник і вибачався. Заявив, що касир буде звільнена", – пояснила згодом блогер.

"Епіцентр" Facebook Тамара Лозова

Але у коментарях до посту представник гіпермаркету заявив, що касир нібито не називала покупця нацистом.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві співробітницю відділення "Укрпошти" звинуватили в грубощах й відмові обслуговувати клієнтів українською мовою.

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