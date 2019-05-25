Намотував кола по всьому місту: жителів Києва налякав дивний літак

У Києві 25 травня кружляв пасажирський літак, чим неабияк налякав мешканців.
За попередньою інформацією, борт не міг приземлитися в аеропорту "Київ" через навислу грозою, пишуть в групі "Самый Русановский" в Facebook.
"Пасажирський аеробус намотував кола над районом (напевно, спалював паливо для безпечної посадки). Вийшло досить цікаво", – відзначили в соцмережі.
У коментарях під постом деякі користувачі написали, що бачили згаданий літак і в інших районах, а також висловили побоювання, що подібні віражі над житловими районами можуть бути небезпечними.
Літак
Facebook Самый Русановский
За словами очевидців, над Русанівкою він зробив не менше 8 кіл, так само був помічений на Лісовому масиві.
траєкторія
Facebook Самий Русанівський
"З огляду на те, в якому жалюгідному технічному стані випускають в рейси деякі 30-річні лоукостер, які роблять більше 5 рейсів на добу, віражі пригнічують", – відзначили в групі.
Були також і коментатори, які не побачили в цьому нічого страшного.
Як писав OBOZREVATEL, 24 травня в Росії сталася чергова НП з літаком власного виробництва. У корпусі літака утворилися шість пробоїн, а борт дивом вдалося посадити.
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