Намотував кола по всьому місту: жителів Києва налякав дивний літак

У Києві 25 травня кружляв пасажирський літак, чим неабияк налякав мешканців.

За попередньою інформацією, борт не міг приземлитися в аеропорту "Київ" через навислу грозою, пишуть в групі "Самый Русановский" в Facebook.

"Пасажирський аеробус намотував кола над районом (напевно, спалював паливо для безпечної посадки). Вийшло досить цікаво", – відзначили в соцмережі.

У коментарях під постом деякі користувачі написали, що бачили згаданий літак і в інших районах, а також висловили побоювання, що подібні віражі над житловими районами можуть бути небезпечними.

Літак Facebook Самый Русановский

За словами очевидців, над Русанівкою він зробив не менше 8 кіл, так само був помічений на Лісовому масиві.

траєкторія Facebook Самий Русанівський

"З огляду на те, в якому жалюгідному технічному стані випускають в рейси деякі 30-річні лоукостер, які роблять більше 5 рейсів на добу, віражі пригнічують", – відзначили в групі.

Були також і коментатори, які не побачили в цьому нічого страшного.

Як писав OBOZREVATEL, 24 травня в Росії сталася чергова НП з літаком власного виробництва. У корпусі літака утворилися шість пробоїн, а борт дивом вдалося посадити.

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