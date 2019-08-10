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На пляжах Києва виявили кишкову паличку: де не можна купатися

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На декількох пляжах Києва вивили кишкову паличку, а також скупчення водоростей.

Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві провело дослідження та опублікувало на своєму сайті результати забору води станом на 5 серпня.

Проби води не відповідають санітарним нормам, тому на цих пляжах слід утриматись від відпочинку.

Кишкова паличка

Кишкова паличка

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На яких пляжах не слід купатися:

• "Венеція",

• "Веселка",

• "Дитячий",

• "Золотий",

• "Молодіжний",

• "Передмістна Слобідка",

• "Райдуга",

• "Тельбін",

• "Центральний",

• "Троєщина",

• "Чорторий".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Держпродспоживслужба попереджала про присутність на пляжах Києва небезпечної інфекції.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
інфекція
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