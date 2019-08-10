На пляжах Києва виявили кишкову паличку: де не можна купатися

На декількох пляжах Києва вивили кишкову паличку, а також скупчення водоростей.
Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві провело дослідження та опублікувало на своєму сайті результати забору води станом на 5 серпня.
Проби води не відповідають санітарним нормам, тому на цих пляжах слід утриматись від відпочинку.
Кишкова паличка
На яких пляжах не слід купатися:
• "Венеція",
• "Веселка",
• "Дитячий",
• "Золотий",
• "Молодіжний",
• "Передмістна Слобідка",
• "Райдуга",
• "Тельбін",
• "Центральний",
• "Троєщина",
• "Чорторий".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні Держпродспоживслужба попереджала про присутність на пляжах Києва небезпечної інфекції.
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