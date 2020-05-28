На Київщині жінку з COVID-19 виставили з лікарні, вона померла: спалахнув скандал

Уряд України запевняв, що для госпіталізації з коронавірусом не важлива прописка. Однак на Київщині через бюрократію трапився резонансний летальний випадок.

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Як пише ТСН, жінку з COVID-19 і важким онкологічним захворюванням вивезли з Києва до лікарні в області нібито саме через відсутність столичної реєстрації. В результаті пацієнтка померла (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У момент транспортування вона вже була в тяжкому стані й підключена до апарату ШВЛ, проте медики однаково вирішили її везти за 80 кілометрів у Кагарлицьку району лікарню.

Близькі померлої розповіли, що в неї була онкологія, вона перенесла операцію та якраз проходила хіміотерапію, коли несподівано їй стало гірше. Госпіталізували жінку в Київський обласний онкодиспансер. Там у хворої діагностували COVID-19.

"Говорили, що її не можна перевезти на інший поверх, щоб зробити УЗД, тому що у неї кровотеча. І тут після результату аналізу ухвалюється рішення, щоб її перевозити з цієї лікарні. І оскільки у неї немає київської прописки – а прописка у неї село Крюківщина, вирішується везти її чомусь в Кагарлицький госпіталь", – пояснює кума покійної Богдана, стверджуючи, що медики послалися на наказ.

Швидка допомога "Цензор.НЕТ"

Оскільки стан пацієнтки був критичним, її сім'я та лікарі онкодиспансеру почали шукати способи, щоб відвезти її в Олександрівську лікарню. Однак їхні спроби нічим не увінчалися.

"Наші лікарі намагалися зв'язатися з якимись лікарнями міста Києва, але не було місць. Саме в реанімаціях", – розповідає головний лікар Київського обласного онкодиспансеру Олег Ременник.

В результаті було вирішено перевезти пацієнтку з Києва, де є три виділені під пацієнтів із коронавірусом і ще дві районні спецлікарні, в область. Через тиждень жінка померла.

"Її стан був вкрай важкий. Він фактично таким і залишався в ті дні, що вона в нас перебувала. Ми намагалися зробити максимум, що могли зробити в наших умовах", – каже головний лікар Кагарлицької районної лікарні Віктор Кулініченко.

Близькі Людмили переконані, що так трапилося через півторагодинний переїзд важкохворої. "Дорогою в них закінчився кисень, щоб ви розуміли. Її 10 останніх хвилин везли на ручній груші. Знаєте, що це таке? Її вбили ще по дорозі", – вважає кума загиблої.

Зазначимо, що Кагарлицька районна лікарня – одна з дев'яти, визначених на Київщині. Її повністю перевели в режим роботи з COVID-19. Ще в березні МОЗ склало список з 247 закладів, у які госпіталізують заражених коронавірусом. Однак далеко не факт, що хворого повезуть до найближчої навіть серед визначених лікарень.

Порядок госпіталізації визначає місцева влада, однак прописка в цьому разі не повинна мати ніякого значення.

"Де – не повинно бути різниці. Оскільки зараз питання фінансування з місцевого бюджету для забезпечення лікарень лікарськими засобами знівельовано, тому в принципі за маршрутом пацієнта – людина звертається до швидкої допомоги, її завозять до лікарні", – стверджував головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Однак на практиці все виявилося інакше. Оскільки в київських лікарнях не приймають швидкі з області. Виняток – наявність у пацієнта з київської прописки.

"Київ – окреме підпорядкування, область – окреме підпорядкування. Різні рівні бюджетів. Таке трапляється навіть у межах області на рівні районних лікарень. Мер видає пряму заборону – не госпіталізувати. Госпіталізувати тільки жителів нашого району. Ну, вирішується кожен випадок індивідуально – часом зі скандалами", – коментує ситуацію експерт Київського обласного центру екстреної допомоги Володимир Гонтар.

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