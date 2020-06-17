На Київщині водій маршрутки нагрубіянив доньці загиблого Героя ООС

У місті Біла Церква на Київщині водій маршрутки відмовив у пільговому проїзді та нагрубіянив доньці загиблого Героя війни на Донбасі Івана Войтенка.

Про конфлікт повідомила сама Аліна Войтенко на особистій сторінці у Facebook. Дівчина наголосила, що водій не просто спілкувався у хамській манері, але й висловлював образливі речі на адресу України.

Загиблий Іван Войтенко "5 канал"

"Їхала в міському транспортному засобі №14. Показала пільгове посвідчення на проїзд, водій знахабніло почав кричати: "Де таке написано, що я маю тебе возити?". Після наголошення на законах нашої держави, ця недолюдина відповіла: "Яка держава? Де ти бачила державу? Її вже 30 років як немає!" – розповідає донька загиблого захисника.

"Ось вам повага до сімей загиблих учасників АТО та ООС, до нашої славетної 72-ї ОМБр, хлопці з якої щодня, ризикуючи своїм життям, захищають нас", – обурилася Войтенко, додавши, що ніхто із пасажирів у маршрутці не заступився за неї.

У коментарях під дописом українці підтримали її та висловили свою незгоду із позицією горе-водія, який не шанує подвигів Героїв.

"Треба скаржитися в міську раду та в їхній автопарк", "Виродки", "На жаль, правда в тому, що таке створіння не розуміє, що люди жертвують своїми життями заради їхнього спокійного існування. Дивуюся такій поведінці водіїв, наче він облізе на ті 5 грн", – висловлюють своє невдоволення люди.

"Я все-таки сподіваюся, що є в місті справжні чоловіки, які не на словах, а на ділі навчать поважати родини загиблих Героїв", "От мерзота! Життя – бумеранг, йому все повернеться", "Без слів... Упирі", – підтримують дівчину патріоти.

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