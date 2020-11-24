У Києві автомобільний кінотеатр намагалися силою закрити в будній день: подробиці скандалу

23 листопада 2020 року приблизно о 22:00 на територію кінотеатру Мультиплекс у КВЦ "Парковий" у Києві прибули працівники Управління поліції Печерського району та перевищували свої повноваження, вимагаючи терміново закрити кінотеатр та вигнати глядачів.

Представники поліції не змогли надати офіційне обґрунтування своїх дій та вказати причину закриття кінотеатру, лише посилаючись на розпорядження свого керівника та на неуважно прочитану постанову Кабінету міністрів України, заявила пресслужба компанії.

Вертолітний майданчик у КВЦ "Парковий" наразі переобладнано під автомобільний кінотеатр мережі Multiplex, у якому глядачі можуть переглядати фільми не виходячи зі свого авто. Саме сюди у понеділок ввечері прибули представники поліції з метою закрити заклад. На вимогу припинити порушення прав ПрАТ "Мультіплекс-Холдинг" та повідомити підставу і норму законодавства, яка забороняє здійснення діяльності автокінотеатру у будній день, представники поліції повідомили, що такою є вимога їхнього керівництва і запропонували добровільно звільнити майданчик та припинити показ кінофільму. Одночасно попередили, що у випадку невиконання вимоги, представник Управління поліції викличе на допомогу спецпідрозділ поліції та патрульну службу.

Допоки юристи компанії пояснювали неправомірність таких вимог, на майданчик прибули три патрулі національної поліції, яким також було повідомлено про перевищення службових повноважень, законність дій підприємства та безпідставність вимог представника Управління поліції. Більше того, представники поліції відмовлялися складати протокол із зазначенням норм, які саме ми порушили і погрожували закрити заклад силою. Тим не менш, оскільки наміри застосування примусу були очевидними, працівник автокінотеатру виконала вимоги поліції.

"Наша індустрія наразі переживає складні часи. Через заборону роботи у вихідні дні, ми кожного тижня не доотримуємо близько 80% доходів, а відповідно – держава не доотримує податки від нас. А тепер ми ще й зіткнулися зі свавіллям поліції у таких, і без того надскладних, умовах роботи. Наприклад, у постанові Кабінету міністрів України № 641, яка затверджує та регулює норми та умови карантинних обмежень, та у поправках до неї не вказані обмеження щодо роботи кінотеатрів з понеділка по п’ятницю після 22:00. Саме на цю постанову та на рішення свого керівництва посилалися представники поліції під час закриття кінотеатру.

Інцидент, що стався 23.11.2020 обурливий і, нажаль, представники поліції нас попередили, що і надалі не дадуть нам змоги працювати після 22:00, що є беззаперечним порушенням наших прав, та перевищенням повноважень з боку поліції. Ми вже направили офіційні запити від імені ПрАТ "Мультиплекс" з вимогою припинити неправомірні дії з боку поліції. Сподіваємося на термінове вирішення такого критичного питання", – стверджує Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні вже пройшло два уїк-енди карантину вихідного дня. Наскільки він ефективний і наскільки ймовірним є те, що влада все ж введе повноцінний локдаун, який підтримують багато інфекціоністів та експертів, читайте в матеріалі за посиланням.