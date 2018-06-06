"Му*ак якийсь!" Киян обурив інцидент в маршрутці

У Києві водій маршрутки № 239 (17) підрізав велосипедиста і образив його, виставивши винуватим.

Це сталося перед зупинкою "вул. Максима Кривоноса", розповіла користувачка Ольга Воробей в групі Los Solomas в Facebook.

Очевидиця зазначила, що велосипедист зробив зауваження нахабному водієві, але той виставив його винуватцем події.

Facebook Los Solomas

"Всіх пасажирів здивувало нахабство водія, який підрізав велосипедиста, а, коли останній зробив зауваження, то водій ще і обматюкав того на всю маршрутку! І я не кажу вже про його манеру спілкування з пасажирами", - написала дівчина.

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Відзначимо, що маршртука № 239 (17) курсує від ст. м. "Шулявська" до ст. м. "Либідська".

Пост викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі обрушили на водія гору критики.

"Му*ак якийсь. "Дообурюється" до того, що якийсь велосипедист йому кабіну розворотить мультитулом", - припустила Дарина Варга.

"Тиждень тому на цьому маршруті водій висадив дитину за неоплачений проїзд. Хлопчик їхав один, років 8-9", - додала Наталія Білич.

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

Facebook Los Solomas

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