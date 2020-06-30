Мовний скандал у київському "Театрі на Подолі": адміністрація заявила про фейк

Сторінка у Facebook під назвою "Театр на Подолі" (театр у Києві), адміністратор якої не відповідав на запитання глядача, що вимагав спілкування російською мовою, виявилась фейковою.

Пресслужба театру вже відреагувала у коментарях відповідного допису, заявивши, що у закладі "не дозволили б собі принижувати глядачів".

Так, на фейковій сторінці раніше з'явився скріншот переписки із глядачем театру, який хотів почути відповідь на запитання та вимагав спілкування російською. Автор допису коротко підписав його фразою "Нам пишуть "зрітєлі". Примітно, що тоді у коментарях багато користувачів мережі подякували адміністраторам за таку позицію, заявивши, що тепер обов'язково будуть ходити на вистави до театру.

Пост із фейкової сторінки Скріншот

Пізніше з'явилась реакція представництва офіційної сторінки закладу, а також його піарниці та сммниці Ольги Усачової.

"Це фейкова сторінка. Ми жодного стосунку до неї не маємо. Бо ми б собі не дозволили принижувати глядачів", – написало представництво театру.

"Толерантність ніхто не відміняв. Коли ви пишете жарти від імені нашого бренду – це ще, можливо, має місце бути, але коли ви принижуєте глядачів від імені театру, при тому, що ви до нас жодного стосунку не маєте, – це неетично. Тому, шановні глядачі, звертайте увагу на статус сторінки, до якої звертаєтесь", – додала Усачова, опублікувавши посилання на офіційну сторінку закладу.

Коментар "Театру на Подолі" Скріншот

Коментар сммниці "Театру на Подолі" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінці нібито київського "Театру на Подолі" у Facebook відмовилися відповісти на запитання глядачеві, який вимагав, щоб із ним спілкувалися його рідною мовою – російською.