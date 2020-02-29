Моторошне фото переходу біля центрального залізничного вокзалу Києва обурило мережу.

Його опублікував житель міста Вадим Сідаш на своїй сторінці в Facebook. За словами чоловіка, це "відмінна ілюстрація Києва з найнеприємнішої боку".

"А це центр міста, залізничний вокзал (трохи збоку), і це щось на зразок візитки. Це те, що, можливо, постане перед очима спочатку, якщо ти відвідаєш столицю і вибереш "неправильний" шлях", – написав Сідаш.

Він додав, що, найімовірніше, така картина спостерігається у цьому місці вже кілька десятків років.

Перехід біля центрального залізничного вокзалу Києва Facebook/Вадим Сідаш

Користувачі мережі почали обурено коментувати страшне фото.

"Залізничний вокзал – це багаторічна безперервна ганьба за будь-якої влади. І кінця не видно цьому дикому жаху і бруду десятиліттями", "Так, залізничний вокзал – проблема, і автовокзал теж, зате у наших чиновників все добре і красиво вдома...", "Морок!", "Не вистачає гори сміття – тоді картина буде повною", "Гори сміття розкидані за огорожею", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва між озерами Вирлиця і Тягле зняли на фото величезні гори сміття. Мережу розлютила така ситуація, користувачі почали активно коментувати знімки.

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