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Машина СТБ збила в Києві людину: Відеофакт

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У Києві в п'ятницю, 21 червня, вантажівка телеканалу СТБ збила велосипедиста. В результаті аварії він отримав травми.

Як повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook, інцидент стався на Кільцевій біля заправки (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що в ДТП брало участь авто марки DAF із номерами AA3669HE. Перехожі відразу викликали швидку допомогу та поліцію, проте, коли швидка поїхала з місця події, водій вантажівки заявив, що нікого не збивав і зник з місця аварії. Відзначається, що до того моменту співробітники правоохоронних органів ще не приїхали.

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Вантажівка, що потрапила у ДТП

Вантажівка, що потрапила у ДТП

Скрін відео

На місці інциденту також були присутні двоє свідків, яких водій вантажівки підрізав. Вони надали допомогу постраждалому велосипедистові, проте той був у шоковому стані й не взяв їх контакти.

Вказується, що велосипедист написав заяву в правоохоронні органи. Наразі розшукуються свідки дорожньо-транспортної пригоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 червня в Ужгороді 21-річна Яна Костраба за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus. Його водій сильно постраждав.

Пізніше батько дівчини в соціальних мережах вибачився за її поведінку. Як з'ясувалося, вона не є власницею автомобіля. Машина належить колишньому співробітнику міліції Василю Корсаку.

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Теми
Новини Києва та Київської областіДТП в КиєвіДТП
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
телеканал СТБвидео
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Иванова Маша
Иванова Маша
Мoя искpенняя благoдaрнoсть тем, ктo показaл мне прeкpаcный caйт MEMEVICIO.COM/kgmyk2 Просто пpойдя проcтой опроc пoлyчила почти пoлугодoвyю зaрплату)) Пользyйтecь, покa eще ecть вoзможноcть=)
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