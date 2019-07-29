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"Мало не загинула!" У центрі Києва дерево впало на пішохідну доріжку

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У центрі Києва в ботанічному саду дерево впало просто на доріжку для пішоходів, ледь не зачепивши перехожу дівчину.

За словами очевидця Сергія Марченка, в ботанічному саду ім. Фоміна велика кількість дерев перебуває у поганому стані. Про інцидент він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На моїх очах мало не загинула людина. Якби дівчина йшла на десять метрів далі по алеї, це дерево впало б на неї. Можу собі уявити, що вона пережила, коли це впало їй під ноги", – повідомив він.

За словами Марченка, сад належить КНУ імені Тараса Шевченка, але він у занедбаний стані, з великою кількістю гнилих дерев.

Дерево, яке впало

Дерево, яке впало

Fb Serhii Marchenko

"І їм байдуже взагалі все. Що освітлення, за винятком однієї алеї, немає. Що давно надщерблений асфальт. Що в ботсаду влаштоване звалище сміття і там гниють листя, гілки, обгортки від морозива. І зараз байдуже, що поряд із деревом, яке впало, стоїть ще одне, вже зламане, а його верхівка тримається на одній корі і може впасти на людей у будь-який момент", – заявив свідок події.

Ще одне зламане дерево

Ще одне зламане дерево

Сергій Марченко

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 11 березня через ураганний вітер у декількох районах міста з коренем вирвало дерева, погнуло стовпи і відірвало дахи. Від наслідків негоди постраждали щонайменше дві людини і декілька автомобілів – на них впали гілки.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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