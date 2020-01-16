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17 січня • оновлено в 02:26
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Новий iPhone виявився краденим у США: в Києві магазин техніки попався на схемі "кидалова"

1.1т
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Магазин електронної техніки IHouse service в Києві продав українці крадений смартфон.

Так, фотографиня Лідія Тропман на своїй сторінці у Facebook повідомила, що близько року тому придбала в цьому магазині нібито новий iPhone за 32 тисячі гривень. Нещодавно він завис, після чого й з'ясувалося, що телефон був вкрадений у США.

"Я звернулася в сервіс, фахівці пробили дані. З'ясувалося, що телефон в Америці в чорному списку і на нього написано заяву про крадіжку! Коли я купувала телефон, мене не поставили до відома, що з ним проблема. У результаті, я більше не можу ним користуватися", – обурилася киянка.

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Ілюстрація. iPhone

Ілюстрація. iPhone

Вона з'їздила в IHouse service, де купувала смартфон, однак з'ясувалося, що магазин переїхав. Тропман сфотографувала вже зняту вивіску.

Вивіска магазину, де обдурили покупця

Вивіска магазину, де обдурили покупця

Facebook/Лидия Тропман

"Була в цьому магазині, там новий власник! Відморозився і сказав: нічого не знаю", – розповіла дівчина.

Вона також написала, що до візиту телефонувала до магазину і її "м'яко кажучи відшили", хоча в неї є всі документи про купівлю, чек і коробка від iPhone.

"Я так розумію, що це кримінальна справа і я можу подавати до суду? Магазин мені продав крадену річ!" – підсумувала Тропман.

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Як писав OBOZREVATEL, нещодавно інтернет-магазин одягу Nu Sho?, який знаходиться в Тернополі, став фігурантом гучного антисемітського скандалу.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
шахрайство в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
фотографии iPhone шахраї
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