Лягали на рейки і штурмували машиністів: у Києві пасажири влаштували бойкот електричкам

У Києві 22 жовтня пасажири заблокували рух міської електрички, вимагаючи усунути постійні затримки в розкладі та збільшити кількість вагонів. Вони чіплялися позаду за рухомий склад, штурмували кабіни машиністів та навіть лягали на залізничні колії.

Зокрема, рух блокували на станції "Троєщина-2", повідомила на своїй сторінці у Facebook учасниця протесту Марія Витязь (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Мешканці Троєщини заблокували колії ыз вимогою додати вагони до ранкового складу міської електрички", — пояснила вона.

Як повідомили очевидці у спыльноты "Київ Оперативний" у Facebook, через акцію протесту рух міської електрички призупинили. На перонах зібралися натовпи пасажирів, які не могли виїхати.

Facebook "Київ Оперативний"

Марія Витязь пояснила, що демонстрація пов'язана ыз тим, що в складі ранкової міської електрички тільки чотири вагони, і всі пасажири не можуть у неї вміститися. Тож деякі навіть чіпляються позаду потяга, щоб не запізнитися на роботу.

Facebook Марія Витязь

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня вандали зруйнували вагон приміської електрички, яка їхала із Фастова у Київ. Вони розбили всі вікна й вирвали сидіння.