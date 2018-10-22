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Лягали на рейки і штурмували машиністів: у Києві пасажири влаштували бойкот електричкам

30.6тЧитати матеріал російською

У Києві 22 жовтня пасажири заблокували рух міської електрички, вимагаючи усунути постійні затримки в розкладі та збільшити кількість вагонів. Вони чіплялися позаду за рухомий склад, штурмували кабіни машиністів та навіть лягали на залізничні колії.

Зокрема, рух блокували на станції "Троєщина-2", повідомила на своїй сторінці у Facebook учасниця протесту Марія Витязь (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Присутня ненормативна лексика).

"Мешканці Троєщини заблокували колії ыз вимогою додати вагони до ранкового складу міської електрички", — пояснила вона.

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Як повідомили очевидці у спыльноты "Київ Оперативний" у Facebook, через акцію протесту рух міської електрички призупинили. На перонах зібралися натовпи пасажирів, які не могли виїхати.

Лягали на рейки і штурмували машиністів: у Києві пасажири влаштували бойкот електричкам

Facebook "Київ Оперативний"

Марія Витязь пояснила, що демонстрація пов'язана ыз тим, що в складі ранкової міської електрички тільки чотири вагони, і всі пасажири не можуть у неї вміститися. Тож деякі навіть чіпляються позаду потяга, щоб не запізнитися на роботу.

Лягали на рейки і штурмували машиністів: у Києві пасажири влаштували бойкот електричкам

Facebook Марія Витязь

Як писав OBOZREVATEL, на початку жовтня вандали зруйнували вагон приміської електрички, яка їхала із Фастова у Київ. Вони розбили всі вікна й вирвали сидіння.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Гаджиев Аслахан
Гаджиев Аслахан
Стадо дикарей
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Це новая електричка из Пенсильвании? Никак не разберу.
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Bio Sphera
Bio Sphera
Посмотрите как штурмуют поезда в Индии... и успокойтесь)
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