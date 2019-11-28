Лилася фонтанами: у Києві трапилася масштабна аварія. Відео

У Оболонському районі Києва 28 листопада трапилася масштабна аварія з каналізацією. Вода лилася фонтанами просто з-під кількох люків.
НП відбулася на території ЖК "Яскравий". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Щось пішло не так із водичкою у ЖК "Яскравий", – йдеться в дописі.
У Києві трапилася масштабна аварія
Скриншот
Відеороликами аварії почали ділитися й інші очевидці, мешканці Оболонського району. На них видно, як вода затопила усю парковку для авто, а ще кілька вуличок.
Допис у мережі
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, 5 листопада прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом. Через аварію кілька автомобілів провалилися в яму.
З'явилися фото і відео з місця проведення ремонтних робіт в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де трапився прорив труби.
У мережі показали відео, на якому показано момент провалу авто в яму з гарячою водою в центрі Києва.
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