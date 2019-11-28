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29 листопада • оновлено в 11:18
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Лилася фонтанами: у Києві трапилася масштабна аварія. Відео

3.8т
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У Оболонському районі Києва 28 листопада трапилася масштабна аварія з каналізацією. Вода лилася фонтанами просто з-під кількох люків.

НП відбулася на території ЖК "Яскравий". Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Щось пішло не так із водичкою у ЖК "Яскравий", – йдеться в дописі.

У Києві трапилася масштабна аварія

У Києві трапилася масштабна аварія

Скриншот

Відеороликами аварії почали ділитися й інші очевидці, мешканці Оболонського району. На них видно, як вода затопила усю парковку для авто, а ще кілька вуличок.

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Допис у мережі

Допис у мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Києва, на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, 5 листопада прорвало водопровідну трубу, внаслідок чого перехрестя залило окропом. Через аварію кілька автомобілів провалилися в яму.

  • З'явилися фото і відео з місця проведення ремонтних робіт в Києві на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського, де трапився прорив труби.

  • У мережі показали відео, на якому показано момент провалу авто в яму з гарячою водою в центрі Києва.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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