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Лагодили посеред дороги: у Києві в маршрутки з пасажирами відпали двері

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У Києві в маршрутки під час рейсу відпали двері. Водій почав їх лагодити і кріпити назад, стоячи на зупинці.

Надзвичайна подія трапилася на маршруті №155 (метро "Почайна" ‒ Кільцева дорога", повідомив керівник спільноти dtp.kiev.ua Влад Антонов на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ось так водій 155 маршрутки ремонтує двері", ‒ підписав Антонов запис із місця події.

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У Києві в 155-ї маршрутки відпали двері

У Києві в 155-ї маршрутки відпали двері

Скріншот dtp.kiev.ua

На відео видно, що пасажири не поспішали виходити з салону, оскільки водій намагався прикріпити двері назад.

Як писав OBOZREVATEL, у червні 2018 року в Києві у маршрутки відпали задні пасажирські двері. Люди допомагали водієві ставити її на місце, після чого поїхали далі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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