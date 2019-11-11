"Купіть собі чаю!" У Києві медики "відшили" жінку, яка провалилася в люк

У Києві місцева жителька звинуватила медиків карети швидкої допомоги, а потім і лікарів міської клінічної лікарні №4 в тому, що вони не надали їй відповідної допомоги. Перед цим нога жінки провалилася в каналізаційний люк і потерпілій стало дуже погано.

Про ситуацію киянка Тома Балаєва написала на своїй сторінці у Facebook. За словами жінки, коли вона йшла вулицею, її нога по коліно провалилася в поламану каналізаційну решітку і застрягла.

Після цього подруга потерпілої і перехожі допомогли киянці вибратися, але жінка кілька разів непритомніла. Люди викликали "швидку".

"Вона їхала хвилин 15, але раніше за неї прибули патрульні. Поліцейський запитав: "Чи будете писати заяву на Шляхово-експлуатаційне управління через решітку?". Я сказала: "Так". Поліцейський: "Але ж ви самі винні, ви ж провалилися з необережності. А вони сюди все одно вже їдуть – зараз обгородять це місце, а завтра полагодять решітку", – переказала діалог із правоохоронцем потерпіла.

У Києві медики "відшили" жінку, яка провалилася в люк

Киянка зазначила, що так і не написала заяву, через що дуже зла на себе.

"Потім приїхала "швидка", лікар оглянув ногу і вже збирався їхати, але я сказала, що мене більше хвилює непритомність. Він дав понюхати нашатир. Я сказала, що у мене після непритомності оніміла ліва рука, а він відповів: "Ну нічого страшного, напевно, це панічна атака. Йдіть у кафе, купіть чаю і обійміть чашку цією рукою", – написала жінка.

Потерпіла, подумавши, що у неї міг трапиться інсульт, попрямувала у клінічну лікарню №15. Там припустили, що у киянки транзиторна ішемічна атака. Жінці знову викликали "швидку", яка повезла її в лікарню №4, щоб зробити МРТ.

"Але на місці в лікарні лікарка-неврологиня здивувалася: "Яке МРТ? Зараз ніч суботи" (було 19:30), побила мене молоточком, поводила чимось по руках і ногах та сказала, що начебто нічого гострого, "але ви обов'язково обстежтеся і не відтягуйте". Я запитала: "А чому у мене рука досі оніміла?". Вона відповіла: "Не знаю", – наголосила потерпіла.

Також, за словами киянки, її подруга почула, як працівники закладу між собою сміялися з пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 44-річна вагітна Олена померла в одному з пологових будинків. Її смерть спровокувала скандал, адже родичі стверджували, що лікарі проігнорували її важкий стан і не провели необхідні аналізи.

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