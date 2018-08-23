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Кривава гонитва патрульних за BMW у Києві: скандального "мажора" засікли за кермом

7.7тЧитати новину російською

Водій BMW, в гонитві за яким у 2016 році у Києві поліцейський застрелив його пасажира, продовжує водити авто. За даними свідків, вони помітили порушника за кермом Volkswagen у 30 кілометрах від столиці - у місті Боярці.

Фотодокази на своїй сторінці у Facebook опублікував Олександр Погребиський. Він вказав, що, незважаючи на резонанс довкола розслідування, водій, судячи з усього, залишився безкарним.

"А пам'ятаєте скандал з молодиками, які на великій швидкості намагалися сховатися від поліції? В результаті загинув один з пасажирів. Так ось, пам'ятаєте водія того самого BMW? І я пам'ятаю, оскільки знаю його, я ще публікацію писав про нього. Хочу вам його знову показати, фото зроблене сьогодні (23 серпня. - Ред.). Все нормально, далі за кермом, з машини гучно лунає шансон, який дуже надихає персонажа", - розповів очевидець.

Фото 23 серпня 2018

Нагадаємо, що нічне перселідування цього водія закінчилася смертю хлопця, який їхав із ним у автомобілі. Поліцейські, намагаючись зупинити BMW, що мчав на величезній швидкості, відкрили вогонь по авто. В результаті кулі влучили у 17-річного пасажира, який помер від отриманих поранень.

Фото після аварії у 2016

Як писав OBOZREVATEL, полісмена Сергія Олійника, який стріляв по машині, усунули від обов'язків і взяли під варту. Однак через рік поліцейський зізнався, що його відновили на роботі і він знову працює у Національній поліції.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Барышев Вячеслав
Барышев Вячеслав
Ёбаные мажоры, считают себя пупами земли, за свои выебоны ни хрена не отвечают 👎👎👎
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