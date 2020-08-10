Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя: статистика на 10 серпня

Вероніка Ковбасюк Книга скарг 09:44, 10.08.2020 Оновлено: 10:35, 10.08.2020

У Київській області станом на ранок 10 серпня було підтверджено вже 4 197 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 21 особи, видужали – лише дев'ятеро, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом в області від COVID-19 померли вже 69 осіб, а одужали – 2 962. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 – летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2 985 випадків;

  • Волинська область – 4 327 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 571 випадок;

  • Донецька область – 976 випадків;

  • Житомирська область – 2 154 випадки;

  • Закарпатська область – 5 809 випадків;

  • Запорізька область – 953 випадки;

  • Івано-Франківська область – 5 797 випадків;

  • Кіровоградська область – 724 випадки;

  • м. Київ – 9 564 випадки;

  • Київська область – 4 197 випадків;

  • Львівська область – 10 981 випадок;

  • Луганська область – 155 випадків;

  • Миколаївська область – 716 випадків;

  • Одеська область – 4 230 випадків;

  • Полтавська область – 497 випадків;

  • Рівненська область – 6 923 випадки;

  • Сумська область – 699 випадків;

  • Тернопільська область – 3 324 випадки;

  • Харківська область – 4 901 випадок;

  • Херсонська область – 269 випадків;

  • Хмельницька область – 1 368 випадків;

  • Чернівецька область – 6 777 випадків;

  • Черкаська область – 1 036 випадків;

  • Чернігівська область – 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 137 158.

Дані РНБО
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот
Дані МОЗ
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар львівського медичного центру, медичний експерт Тарас Жиравецький переконаний, що масова захворюваність на коронавірус, а також відсутність ліків і вакцини від нього лякають жителів України та загалом усього світу. Водночас позитивом є те, що людство, згуртувавшись, зможе перемогти пандемію.

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