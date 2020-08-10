Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя: статистика на 10 серпня

Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя. Ілюстрація.
У Київській області станом на ранок 10 серпня було підтверджено вже 4 197 випадків коронавірусу.
За минулу добу захворювання виявили у 21 особи, видужали – лише дев'ятеро, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Загалом в області від COVID-19 померли вже 69 осіб, а одужали – 2 962. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.
"10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 – летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів", – йдеться в дописі.
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 2 985 випадків;
Волинська область – 4 327 випадків;
Дніпропетровська область – 1 571 випадок;
Донецька область – 976 випадків;
Житомирська область – 2 154 випадки;
Закарпатська область – 5 809 випадків;
Запорізька область – 953 випадки;
Івано-Франківська область – 5 797 випадків;
Кіровоградська область – 724 випадки;
м. Київ – 9 564 випадки;
Київська область – 4 197 випадків;
Львівська область – 10 981 випадок;
Луганська область – 155 випадків;
Миколаївська область – 716 випадків;
Одеська область – 4 230 випадків;
Полтавська область – 497 випадків;
Рівненська область – 6 923 випадки;
Сумська область – 699 випадків;
Тернопільська область – 3 324 випадки;
Харківська область – 4 901 випадок;
Херсонська область – 269 випадків;
Хмельницька область – 1 368 випадків;
Чернівецька область – 6 777 випадків;
Черкаська область – 1 036 випадків;
Чернігівська область – 1 024 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 137 158.
Дані РНБО Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Дані МОЗ Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар львівського медичного центру, медичний експерт Тарас Жиравецький переконаний, що масова захворюваність на коронавірус, а також відсутність ліків і вакцини від нього лякають жителів України та загалом усього світу. Водночас позитивом є те, що людство, згуртувавшись, зможе перемогти пандемію.