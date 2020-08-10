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Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя: статистика на 10 серпня

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
Книга скарг
2,3 т.
Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя. Ілюстрація

Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя. Ілюстрація.

У Київській області станом на ранок 10 серпня було підтверджено вже 4 197 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 21 особи, видужали – лише дев'ятеро, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом в області від COVID-19 померли вже 69 осіб, а одужали – 2 962. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 – летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 2 985 випадків;

  • Волинська область – 4 327 випадків;

  • Дніпропетровська область – 1 571 випадок;

  • Донецька область – 976 випадків;

  • Житомирська область – 2 154 випадки;

  • Закарпатська область – 5 809 випадків;

  • Запорізька область – 953 випадки;

  • Івано-Франківська область – 5 797 випадків;

  • Кіровоградська область – 724 випадки;

  • м. Київ – 9 564 випадки;

  • Київська область – 4 197 випадків;

  • Львівська область – 10 981 випадок;

  • Луганська область – 155 випадків;

  • Миколаївська область – 716 випадків;

  • Одеська область – 4 230 випадків;

  • Полтавська область – 497 випадків;

  • Рівненська область – 6 923 випадки;

  • Сумська область – 699 випадків;

  • Тернопільська область – 3 324 випадки;

  • Харківська область – 4 901 випадок;

  • Херсонська область – 269 випадків;

  • Хмельницька область – 1 368 випадків;

  • Чернівецька область – 6 777 випадків;

  • Черкаська область – 1 036 випадків;

  • Чернігівська область – 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 137 158.

Дані РНБО

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар львівського медичного центру, медичний експерт Тарас Жиравецький переконаний, що масова захворюваність на коронавірус, а також відсутність ліків і вакцини від нього лякають жителів України та загалом усього світу. Водночас позитивом є те, що людство, згуртувавшись, зможе перемогти пандемію.

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