Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя: статистика на 10 серпня

Коронавірус на Київщині забрав ще одне життя. Ілюстрація.

У Київській області станом на ранок 10 серпня було підтверджено вже 4 197 випадків коронавірусу.

За минулу добу захворювання виявили у 21 особи, видужали – лише дев'ятеро, померла за цей час ще одна людина. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.

Загалом в області від COVID-19 померли вже 69 осіб, а одужали – 2 962. Про ситуацію із захворюваністю написала також пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook.

"10 серпня (станом на 9:00) в Україні 81 957 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 922 – летальні, 44 359 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 1 008 нових випадків. Загалом проведено 1 179 434 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 387 пацієнтів", – йдеться в дописі.

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 2 985 випадків;

Волинська область – 4 327 випадків;

Дніпропетровська область – 1 571 випадок;

Донецька область – 976 випадків;

Житомирська область – 2 154 випадки;

Закарпатська область – 5 809 випадків;

Запорізька область – 953 випадки;

Івано-Франківська область – 5 797 випадків;

Кіровоградська область – 724 випадки;

м. Київ – 9 564 випадки;

Київська область – 4 197 випадків;

Львівська область – 10 981 випадок;

Луганська область – 155 випадків;

Миколаївська область – 716 випадків;

Одеська область – 4 230 випадків;

Полтавська область – 497 випадків;

Рівненська область – 6 923 випадки;

Сумська область – 699 випадків;

Тернопільська область – 3 324 випадки;

Харківська область – 4 901 випадок;

Херсонська область – 269 випадків;

Хмельницька область – 1 368 випадків;

Чернівецька область – 6 777 випадків;

Черкаська область – 1 036 випадків;

Чернігівська область – 1 024 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 10 серпня до Центру надійшло 1 093 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 137 158.

Дані РНБО Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Дані МОЗ Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар львівського медичного центру, медичний експерт Тарас Жиравецький переконаний, що масова захворюваність на коронавірус, а також відсутність ліків і вакцини від нього лякають жителів України та загалом усього світу. Водночас позитивом є те, що людство, згуртувавшись, зможе перемогти пандемію.