Киян обурила велетенська черга на автобус у розпал карантину. Відео

У мережі оприлюднили відео, на якому зафільмували велетенську чергу на один із автобусів, що курсують Мінським масивом у Києві. Охочих їхати ним настільки багато, що вони заповнили навіть увесь підземний перехід біля зупинки.

Кадри виклали на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook та обурилися, що такі натовпи збираються в одному місці навіть попри карантинні обмеження (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Затори у Києві не тільки на дорогах, наприклад, ось – черга на 99-ий автобус. Нагадаємо, що Київ у жовтій карантинній зоні", – нагадали автори допису.

В коментарях під ним мешканці столиці також висловили своє обурення через таку ситуацію із транспортом й зазначили, що подібних колапсів в принципі не повинно бути.

"Нехай ще більше Міністерок набудують. Раніше при забудові мікрорайону враховували потребу в транспорті, школах, садочках. Зараз просто бабло рубають", "Жесть", "Добре, коли гарна погода і почуваєшся добре. Тоді йдеш пішки. Прикро. Все для людей", "Особливо в дощ пройтися 30-40 хвилин – це "чудова" ідея, а потім піти на лікарняний. А щоб його отримати – піти в лікарню і, як варіант, ризикнути і там щось підхопити", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спалахнула дискусія через відео черги карет швидкої допомоги біля Київської міської клінічної лікарні №9, які, за словами авторів ролика, привезли хворих на COVID-19.