Київ завмер у багатокілометрових заторах: карта проїзду

У Києві зранку 12 квітня дороги скували багатокілометрові затори. Станом на 9-у ранку, вони оцінювалися у 9 з 10 балів. Через півгодини показник знизився до 8 балів.
Проспект Перемоги стоїть від метро "Житомирська" до Шулявки, де проводиться реконструкція мосту. Не менший затор і на паралельному проспекті Леся Курбаса. Згідно з даними Google-карт, також водії застрягли на вул. Вадима Гетьмана.
Великий затор спостерігається на Повітрофлотському проспекті і вул. Чорновола, Січових Стрільців та вулиці Іллєнка.
Google-карти
Центр Києва фактично завмер: тут затори зосередилися на вул. Малопідвальній, Софіївській, Костьольній та Майдані Незалежності. Також тягнуться Петрівська алея і Михайла Грушевського.
Google-карти
Серед мостів з правого на лівий берег найбільші затори на Південному мосту.
Google-карти
На лівому березі затори на Дарницькому шосе, поруч із Позняками, вул. Здолбунівській, Харківському шосе і проспекті Соборності.
Google-карти
На в'їздах до Києва значні ускладнення на шляху від Софіївської Борщагівки.
Google-карти
Як писав OBOZREVATEL, роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців.
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