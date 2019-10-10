"Зараз рубану, ти ляжеш!" У популярному ТРЦ Києва охоронець влаштував розбірки з підлітком. Відео

У Києві охоронець популярного ТЦ "Глобус" обматюкав і погрожував підлітку за танці на "приватній території".

Відповідне відео опублікував на сторінці в Twitter "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, початок конфлікту не потрапив на запис, тому точна причина такої поведінки співробітника торгового центру невідома.

ТРЦ "Глобус" Соцмережі

"Ти туподоходящий? Сказали, що не треба танцювати, значить не треба!.. Я тебе зараз рубану, ти ляжеш, не біси мене!" – кричав охоронець.

Обережно! На відео присутнія нецензурна лексика!

Відео - 16+



Охорона ТРЦ Глобус погрожує "вірубіті" підлітка за ті, что тієї танцювать. Це нормально? pic.twitter.com/uDszqA9ZEa - Київ Оперативний (@KyivOperativ) October 10, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваного у шахрайстві, який орудував у магазинах у центрі міста. Він обдурював продавців, забираючи товар без його оплати.

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