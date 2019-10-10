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10 жовтня • оновлено в 21:33
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"Зараз рубану, ти ляжеш!" У популярному ТРЦ Києва охоронець влаштував розбірки з підлітком. Відео

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У Києві охоронець популярного ТЦ "Глобус" обматюкав і погрожував підлітку за танці на "приватній території".

Відповідне відео опублікував на сторінці в Twitter "Київ Оперативний" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Відзначимо, початок конфлікту не потрапив на запис, тому точна причина такої поведінки співробітника торгового центру невідома.

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У Києві у відомому ТРЦ з'явилися шахраї: відео схеми

ТРЦ "Глобус"

ТРЦ "Глобус"

Соцмережі

"Ти туподоходящий? Сказали, що не треба танцювати, значить не треба!.. Я тебе зараз рубану, ти ляжеш, не біси мене!" – кричав охоронець.

Обережно! На відео присутнія нецензурна лексика!

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві затримали підозрюваного у шахрайстві, який орудував у магазинах у центрі міста. Він обдурював продавців, забираючи товар без його оплати.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ТРЦ видео скандали конфлікт охорона
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