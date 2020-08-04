Києвом розгулював дикий лось: тварина потрапила на відео

Вероніка Ковбасюк Книга скарг 11:59, 4.08.2020 Оновлено: 12:27, 4.08.2020

У Голосіївському районі Києва у вівторок, 4 серпня, помітили лося, який вибігав навіть на дорогу.

Інцидент трапився на вулиці Саперно-Слобідській. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).

Водіїв закликати бути уважними на цій дорозі. На ролику, розміщеному у мережі, видно, як лось спершу рухався проїжджою частиною, а потім побіг у кущі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, у дворі Міністерства освіти і науки України, у червні помітили екзотичну змію.

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