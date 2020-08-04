Києвом розгулював дикий лось: тварина потрапила на відео
Києвом розгулював дикий лось. Скріншот з відео
У Голосіївському районі Києва у вівторок, 4 серпня, помітили лося, який вибігав навіть на дорогу.
Інцидент трапився на вулиці Саперно-Слобідській. Про це написали на сторінці "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки. Увага, присутня нецензурна лексика).
Водіїв закликати бути уважними на цій дорозі. На ролику, розміщеному у мережі, видно, як лось спершу рухався проїжджою частиною, а потім побіг у кущі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві, у дворі Міністерства освіти і науки України, у червні помітили екзотичну змію.
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