''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені

У Києві водій маршрутки №526 відмовився перевозити пенсіонерку, піднявши при цьому скандал та образивши її.

Відео інциденту оприлюднено на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, поскрольте вниз). Уточнюється, що це сталося на вулиці Лісовій.

"Спостерігали картину, як водій облив брудом із ніг до голови пенсіонерів. Сказав, що їх навіть катафалк безкоштовно не повезе. І, так кричав, що у пасажирів вуха позакладало. Потім додав, що вони пенсію отримують і нехай їдуть на таксі, а у нього приватна маршрутка і пенсіонерів він не возить! Жодного, ні двох, взагалі ні скільки", — сказано в повідомленні.

Очевидець записала на камеру телефону частину гнівної промови водія.

Скрін відео

"Я до вас додому не прийшов на борщ, і я вам нічого не винен, правда? Ось соціальна служба є, вони зарплати отримують, машини нові, все — викликайте, нехай возять вас!" — сказав маршрутник. Він також кілька разів наголосив, що не отримує зарплати, а пенсіонерам платять пенсію.

Скрін відео

Одна з пенсіонерок, як зазначила автор ролика, так і залишилася стояти на кінцевій, сказавши, що боїться зайти в громадський транспорт, "бо виганяють".

"Бабуся 40 хвилин чесно чекала трамвай, який не приїхав, тому що зламався, і навіть коли за неї заплатили йому ті нещасні 8 грн, він продовжував кричати та принижувати", — сказано в повідомленні.

"Дуже обурливо! Пенсіонери бояться навіть запитати чи підвезуть, тому що виганяють і матюкають із ніг до голови! Скільки ж це хамство триватиме в країні?" "Він працює в тіні? Хто дав йому маршрут?", "Бидло і є бидло", — пишуть у коментарях.

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львові водій маршрутки влаштував скандал, не бажаючи безкоштовно везти неповнолітнього. Чоловік намагався виштовхати підлітка з маршрутки, хапав його та обзивав.