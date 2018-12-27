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''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені

6.6тЧитати матеріал російською

У Києві водій маршрутки №526 відмовився перевозити пенсіонерку, піднявши при цьому скандал та образивши її.

Відео інциденту оприлюднено на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися, поскрольте вниз). Уточнюється, що це сталося на вулиці Лісовій.

"Спостерігали картину, як водій облив брудом із ніг до голови пенсіонерів. Сказав, що їх навіть катафалк безкоштовно не повезе. І, так кричав, що у пасажирів вуха позакладало. Потім додав, що вони пенсію отримують і нехай їдуть на таксі, а у нього приватна маршрутка і пенсіонерів він не возить! Жодного, ні двох, взагалі ні скільки", — сказано в повідомленні.

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Очевидець записала на камеру телефону частину гнівної промови водія.

''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені

Скрін відео

"Я до вас додому не прийшов на борщ, і я вам нічого не винен, правда? Ось соціальна служба є, вони зарплати отримують, машини нові, все — викликайте, нехай возять вас!" — сказав маршрутник. Він також кілька разів наголосив, що не отримує зарплати, а пенсіонерам платять пенсію.

''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені

Скрін відео

Одна з пенсіонерок, як зазначила автор ролика, так і залишилася стояти на кінцевій, сказавши, що боїться зайти в громадський транспорт, "бо виганяють".

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"Бабуся 40 хвилин чесно чекала трамвай, який не приїхав, тому що зламався, і навіть коли за неї заплатили йому ті нещасні 8 грн, він продовжував кричати та принижувати", — сказано в повідомленні.

"Дуже обурливо! Пенсіонери бояться навіть запитати чи підвезуть, тому що виганяють і матюкають із ніг до голови! Скільки ж це хамство триватиме в країні?" "Він працює в тіні? Хто дав йому маршрут?", "Бидло і є бидло", — пишуть у коментарях.

''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені
''Катафалк безкоштовно не повезе'': у Києві хам-маршрутник принизив пенсіонерів, українці розлючені

Як писав OBOZREVATEL, раніше у Львові водій маршрутки влаштував скандал, не бажаючи безкоштовно везти неповнолітнього. Чоловік намагався виштовхати підлітка з маршрутки, хапав його та обзивав.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
маршруткаскандаливидео
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житель Местный
житель Местный
Ощущение что нужно всех маршрутчиков собрать в одном месте и отхерачить на будущее. Может боязнь пиzд₽лины заставить их просто работать по закону, а не по желанию.
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в тумані Їжачок
в тумані Їжачок
Знов "К сожалению, видео невозможно воспроизвести." Це обоз!
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Олефіренко Валерій
Олефіренко Валерій
Невже в маршрутці не знайшлось одного нормального хлопця щоб начистив йому хлєбальник?
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Пупкин Сережа, ты, дерьмо, пасть закрой и нахуй пшел!
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Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Олефіренко Валерій, всі нормальні хлопці в окопах сидять
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