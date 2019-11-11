"Картина не для людей зі слабкими нервами": у Києві відомий супермаркет потрапив у скандал

У Солом'янському районі Києва у супермаркеті відомої мережі "Еко-маркет" на вулиці Вадима Гетьмана, 46б нібито продавали цукерки з хробаками.

Про ситуацію повідомила жінка, яка придбала цей продукт. Анна Єнотова на сторінці "Los Solomas/Солом'янський район" в Facebook опублікувала відповідні фото.

"Спасибі "Еко-маркету" на вул. Вадима Гетьмана, 46б за білки", – коротко підписала кадри вона.

У Києві відомий супермаркет потрапив у скандал

Користувачі мережі почали активно коментувати ситуацію.

"Це від слова економний, а не від екологічно чистий", "Еко-маркет" небезпечний для здоров'я", "Тут все таке, все давним-давно здохла і протухло, м'ясо завжди лежить зеленого кольору, про запах взагалі мовчу, коротше, одна гниль", "Бачили б ви, що у них на складі... Картина не для людей зі слабкими нервами", – написали вони.

Пост в мережі Скріншот

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Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з супермаркетів мережі "Фуршет" в Києві, на вулиці Райдужній, 15, відвідувачі помітили величезних щурів, які бігали між полицями з продуктами. Також в місті Бровари Київської області супермаркет мережі "Сільпо" потрапив в гучний скандал. Магазин звинуватили в тому, що його полицями бігала миша.

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