Головна Новини
6 квітня • оновлено в 21:13
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Книга скарг

Камера зняла "псевдодезінфекцію" в під'їзді Києва. Відео

3.4т
Читати матеріал російською

У мережу потрапило відео, на якому видно, як співробітниця одного з комунальних підприємств Києва ігнорує вимоги щодо санітарної обробки житлових приміщень в період епідемії коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Ролик опублікували на Telegram-каналі "Коронавірус онлайн". На кадрах видно, що жінка навіть не обтяжує себе зайти в під'їзд (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дезінфекція під'їзду в Києві

Дезінфекція під'їзду в Києві

Скріншот відео

Стоячи на порозі, вона кілька разів бризнула в одному напрямку рідиною з пульверизатора. і пішла. Найімовірніше, в балоні був розчин хлору.

Однак маніпуляцій комунальниці не вистачило навіть на обробку всього холу, не кажучи про сходові клітки всього під'їзду і сходові марші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня в мережі навпаки публікували фото ретельної дезінфекції під'їздів будинків на вулицях Києва під час карантину через COVID-19. На них людина в спецкостюмі спочатку обробляла все відповідною сумішшю, а потім прибиральниці ще і витирали це.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Карантин в Україні Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
16
4
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кияни Книга скарг

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги