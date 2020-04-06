У мережу потрапило відео, на якому видно, як співробітниця одного з комунальних підприємств Києва ігнорує вимоги щодо санітарної обробки житлових приміщень в період епідемії коронавірусу.

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Ролик опублікували на Telegram-каналі "Коронавірус онлайн". На кадрах видно, що жінка навіть не обтяжує себе зайти в під'їзд (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Дезінфекція під'їзду в Києві Скріншот відео

Стоячи на порозі, вона кілька разів бризнула в одному напрямку рідиною з пульверизатора. і пішла. Найімовірніше, в балоні був розчин хлору.

Однак маніпуляцій комунальниці не вистачило навіть на обробку всього холу, не кажучи про сходові клітки всього під'їзду і сходові марші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці березня в мережі навпаки публікували фото ретельної дезінфекції під'їздів будинків на вулицях Києва під час карантину через COVID-19. На них людина в спецкостюмі спочатку обробляла все відповідною сумішшю, а потім прибиральниці ще і витирали це.

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