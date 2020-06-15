Інвестори "Укрбуду" влаштували протест під ОП: Зеленському принесли "таблетку" для пам’яті

У Києві 15 червня інвестори ЖК "Укрбуд" влаштували пікет під Офісом президента. Главі держави Володимиру Зеленському вони намагалися донести своє обурення довготривалим припиненням робіт зі зведення житла.

Зокрема, вкладники переконані, що їх просто ошукали. Про це повідомляє "Магнолія-ТВ" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Свої думки й претензії до забудовника й влади люди демонстрували плакатами із написами: "Захистіть наше право на житло", "Досить нас відфутболювати", "Не блокуйте забудову".

Для дітей, яких теж взяли на акцію протесту, розгорнули символічний дитячий майданчик. Зі свого боку вони намалювали на асфальті будинки, у яких мріють жити разом із родинами.

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП 5.ua

Протестувальники також принесли з собою п’ятиметрову "таблетку" для покращення пам'яті Володимиру Зеленському. В такий спосіб вони вирішили нагадати президенту його ж обіцянку, яку він озвучив ще в грудні 2019-го, зокрема, що компанія "Київміськбуд" усе-таки добудує ЖК "Укрбуд".

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП 5.ua

Вкладники виступили з вимогою до глави держави особисто проконтролювати його ж рішення, а також створити робочу групу із залученням інвесторів і зняти всі обмеження на забудову вже у найближчі два тижні.

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП magnolia-tv.com

Варто зауважити, що така ж акція інвесторів ЖК "Укрбуд" відбулася 13 травня під стінами КМДА та Офісу президента. Однак відновлення будівництва об'єктів житлового комплексу так і не почалося.

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП magnolia-tv.com

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП magnolia-tv.com

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП 5.ua

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП 5.ua

Протест вкладників "Укрбуду" під ОП 5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в епопеї з недобудовами "Укрбуду" окреслився новий поворот. Ініціативна група інвесторів зустрілася з представниками Міноборони, на землях якого зводяться декілька ЖК, а в КМДА відбулася нарада. Водночас ошукані вкладники заявили про готовність вийти на протести – якщо не буде ухвалено кардинальних рішень.