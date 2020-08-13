Інвестори "Укрбуду" влаштували протест під Міноборони: ветерани і вдови чекають житло

У Києві 13 серпня інвестори ЖК корпорації "Укрбуд" влаштували пікет під Міністерством оборони України. Таким чином вони вирішили донести своє обурення через ситуацію з недобудовами, в яких замовником виступає МОУ.

Як розповіли OBOZREVATEL інвестори житла, вони протестують проти свавілля чиновників оборонного відомства, через дії яких тисячі сімей ризикують залишитися жити на вулиці.

"Ччіновнікі Міноборони відмовляються підписати угоду з "Київміськбуд" і відновити будівництво ЖК "Чарівне місто", " Оберіг-2" і "Art House". Серед інвесторів "Укрбуду", які чекають власне житло, є ветерани АТО, переселенці, вдови і діти ветеранів АТО, члени багатодітних сімей, іноземці і звичайні українці, які віддали на будівництво власного житла свої заощадження", – додали обурені учасники акції.

Протест інвесторів житла біля КПП на Повітрофлотському проспекті

Також люди шоковані заявою, розміщеною на офіційній сторінці відомства в Facebook напередодні проведення акції протесту.

"Міністерство оборони України розміщує неправдиву інформацію, намагаючись приховати свою юридичну бездарність і бездіяльність, страх приймати рішення і нести за них відповідальність, і навіть більше – взагалі не звертають увагу на тисячі ошуканих людей, які через" оборудок "Міністерства оборони можуть втратити свої квартири. Заява МОУ не відповідає дійсності ", – стверджують інвестори.

Міністерство оборони розцінило акцію, як "цілеспрямовану спробу тиску, що має на меті підштовхнути чиновників відомства до неправових дій".

Інвестори ЖК, а також компанія "Київміськбуд" (вона повинна прийняти на баланс і добудувати будинки) раніше заявляли, що в оборонному відомстві просто хочуть змінити умови раніше підписаних договорів і збільшити свою частку. А це десятки мільйонів гривень інвесторів, серед яких є і учасники АТО, і жінки, що втратили чоловіків на війні.

Вимоги Міноборони про збільшення частки

Ба більше, на людей, які оплатили житло, чиновники стали подавати в суд. Як повідомляв OBOZREVATEL, жертвою забудовника стала вдова героя АТО. Від матері трьох дітей вимагають повернути близько 700 тис. Грн., Виділених державою на квартиру для дітей полеглого воїна.

Нагадаємо, що в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існувала масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувалася завдяки постійним внескам нових інвесторів і при сумнівних тендерах. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

Національне антикорупційне бюро посилило підозру Микитасю. В ході досудового розслідування детективи встановили нові епізоди. Так, Микитась та інші посадові особи "Укрбуду" використовували завідомо підроблені офіційні документи в процесі обміну квартир Нацгвардії в будинках в центрі столиці на нерухомість на околиці Києва.

В кінці липня 2020 р. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відхилила апеляційну скаргу захисника на постанову слідчого судді, згідно з якою Максиму Микитасю продовжено термін дії тримання під вартою до 7 вересня 2020 із заставою 100 млн грн. Скандальний бізнесмен залишається під вартою.