Ігнорував, кричав і висадив серед дороги: Uber потрапила в гучний скандал у Києві

У Києві місцева мешканка звинуватила водія служби таксі Uber в тому, що він, приїхавши за викликом, почав допомагати завестися іншому авто та ігнорував прохання жінки поспішити. Під час поїздки через зауваження чоловік став агресивним та висадив пасажирку з автомобіля.

Про це розповіла постраждала киянка Наталія Бріль на своїй сторінці у Facebook. Вона відзначила, що водій, ймовірно, навіть не розумів ані української, ані російської мови (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні (2 листопада. – Ред.) вранці я замовила таксі, вийшла на вулицю, але водій ломаною російською сказав "Одна минута" і почав діставати шнур з багажника, аби допомогти іншому водію завестися", – написала вона.

Uber потрапила в гучний скандал у Києві Facebook Natalia Bril

За словами потерпілої, вона сказала, що через затримку може спізнитися на потяг, проте водій не розумів її і продовжував робити своє.

"Ми стояли хвилин 7, і весь цей час він не реагував на мої слова взагалі!!! Коли ми поїхали, вже було очевидно, що запізнюся. Я почала говорити, що це через те, що ми стояли. Не впевнена, що він усе розумів, але раптово став дуже агресивним – мені аж стало лячно – і висадив мене посеред дороги зі словами: "Пиши в Uber", – підкреслила жінка.

Потерпіла додала, що на потяг не встигла, адже водій не довіз її до вокзалу, а гроші з картки за поїздку знялися.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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У столиці України розгорівся гучний скандал навколо служби таксі Uber. Водія автомобіля звинуватили в тому, що він витратив гроші клієнта-іноземця, які той забув у салоні.

У Києві таксі Uber потрапило в новий скандал. Мешканка міста поскаржилася, що нібито забула в автомобілі цінні орендовані речі, але служба не змогла нічим допомогти, а через деякий час водій повідомив, що нічого не знайшов.

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