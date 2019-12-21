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21 грудня • оновлено в 15:24
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"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

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У мережі опублікували відео, на якому видно, як водій однієї з маршруток Києва для перемикання передач використовує гайковий ключ через несправність важеля.

Ролик з'явився на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кращому транспорту в Києві бути". Київ, 194 маршрутка", – написав автор відео. Побачене шокувало киян, і вони залишили під постом безліч обурених коментарів. Люди побоюються, що такий транспорт рано чи пізно може потрапити в летальну ДТП.

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ

Скріншот відео

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ

Скріншот відео

Новини
Там їздять люди: "вбита" маршрутка у Києві потрапила на фото

Маршрутка в Києві

Маршрутка в Києві

Foursquare

"Насправді смішного мало, цей автобус йде прямо в аварію, це тільки питання часу, не сьогодні так завтра", "І смішно, і плакати хочеться. 21 століття", "Це рівень безпеки. Як таке випускають возити людей?", "Це баста! Безпека пасажирів в надійних "руках" якогось ключа", "Жесть", "Який жах", – пишуть користувачі.

"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада в Києві в маршрутці №497К (ст. м. "Академмістечко" – вул. Генерала Наумова) людям довелося їхати з відкритими парасольками всередині. Справа в тому, що дах транспорту протікав і дощ капав просто в салоні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Київ
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