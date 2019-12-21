"Їде прямо в аварію": мережу обурило "ноу-хау" в маршрутці Києва

У мережі опублікували відео, на якому видно, як водій однієї з маршруток Києва для перемикання передач використовує гайковий ключ через несправність важеля.

Ролик з'явився на сторінці спільноти "Київ оперативний" у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Кращому транспорту в Києві бути". Київ, 194 маршрутка", – написав автор відео. Побачене шокувало киян, і вони залишили під постом безліч обурених коментарів. Люди побоюються, що такий транспорт рано чи пізно може потрапити в летальну ДТП.

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ Скріншот відео

Водій використовував для перемикання передач гайковий ключ Скріншот відео

Маршрутка в Києві Foursquare

"Насправді смішного мало, цей автобус йде прямо в аварію, це тільки питання часу, не сьогодні так завтра", "І смішно, і плакати хочеться. 21 століття", "Це рівень безпеки. Як таке випускають возити людей?", "Це баста! Безпека пасажирів в надійних "руках" якогось ключа", "Жесть", "Який жах", – пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці листопада в Києві в маршрутці №497К (ст. м. "Академмістечко" – вул. Генерала Наумова) людям довелося їхати з відкритими парасольками всередині. Справа в тому, що дах транспорту протікав і дощ капав просто в салоні.

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