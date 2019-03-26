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"І ти почекаєш!" Мережу обурило оголошення в суді Києва. Фотофакт

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У мережі з'явилася фотографія оголошення, нібито зроблена в будівлі столичного Окружного адміністративного суду. Деякі кияни визнали його хамським і неналежним.

У холі будівлі розмістили лист А4 із попередженням: "Хатіко чекав, і ти почекаєш. З любов'ю, ваша канцелярія". Знімок порівняння відвідувачів суду і собаки, який відомий своєю наполегливістю в очікуванні господаря, опублікувала Наталія Новак на своїй сторінці у Facebook.

"Принципи роботи Окружного адміністративного суду Києва. Фото оголошення зроблене 25 березня. Про мову офіційної установи я вже мовчу", ‒ написала Новак.

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У коментарях до її посту користувачі соцмережі залишили обурені коментарі.

"Дзеркало українського правосуддя", ‒ написала одна з коментаторів.

Фото з Окружного адміністративного суду

Фото з Окружного адміністративного суду

Facebook Новак

"Хамське ставлення", ‒ обурився також Олександр Максименко.

"Дореформувалися", ‒ написав Василь Десятка.

Також одна з коментаторів зазначила,що бачила саркастичне оголошення в будівлі прокуратури.

"Ласкаво просимо в ізолятор №13 та фото розп'ятого ножами щура з "Рататуя"(мультиплікаційний фільм. ‒ Ред.) у той час, коли спливла інформація про тортури в цьому СІЗО. Прокурор зі мною спілкувався в дусі свого гумору", ‒ написала Олена Кирилюк.

Вона також повідомила, що написала скаргу і співробітників прокуратури притягнули до дисциплінарної відповідальності.

"І ти почекаєш!" Мережу обурило оголошення в суді Києва. Фотофакт
"І ти почекаєш!" Мережу обурило оголошення в суді Києва. Фотофакт
"І ти почекаєш!" Мережу обурило оголошення в суді Києва. Фотофакт

Як писав OBOZREVATEL, у березні навколо суду в Києві спалахнув скандал через спроби підсудного вчинити суїцид у залі засідання.

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