Готували 200 "снарядів": Марш рівності в Києві збиралися закидати фекаліями

Противники маршу ЛГБТ, який стартував в Києві 23 червня, збиралися закидати його учасників презервативами з фекаліями.

Також "під роздачу" повинні були потрапити поліцейські, які охороняють порядок під час Маршу рівності "КиївПрайд", пише Hromadske.

"На Парковій зупинили автобус, який віз в центр 200 таких "снарядів" з фекаліями. Щоб наповнити кондоми, на Жуковому острові працювала ціла "ла*нолабораторія". А щоб отримати біоматеріал, як зізналися затримані, вони розібрали 4 біотуалети", – повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Поліція приступила до охорони порядку

Злочинний задум противників маршу був розкритий в ніч на 23 червня.

Противники маршу

Учасники "КиївПрайд"

Як писав OBOZREVATEL, 19 червня на кінопоказі у межах ЛГБТ-події "КиївПрайд" на учасників напали невідомі в балаклавах. За словами організатора, серед учасників, яких побили, були неповнолітні.

Одним з потерпілих став співробітник "Театру переселенців" і представник фешн-індустрії Олег Родіон Шуригін-Греклов. Йому знадобилася госпіталізація.

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