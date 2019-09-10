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10 вересня • оновлено в 22:24
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"Горло дере": у Києві жителі кількох районів зчинили паніку через завісу диму

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У Києві декілька районів накрило густою завісою диму. Зокрема, на нього поскаржилися жителі Борщагівки, Відрадного, а також Солом’янки.

Відповідні відеоролики розмістив киянин Юрій Лисенко на сторінці "Мій відрадний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Борщагівка і Відрадний в димовій завісі", – коротко написав він.

У Києві жителі зчинили паніку через завісу диму

У Києві жителі зчинили паніку через завісу диму

Скріншот

У коментарях користувачі додали, що така ж ситуація спостерігається на Солом’янці. Причиною, за їхніми словами, могли стати ранкові пожежі: біля станції метро "Олімпійська" та у Святошинському районі.

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"На проспекті Космонавтів живу (Солом’янський район. – Ред.), і дере горло", "На Космонавтів незвична імла", "Під ранок також запалали МАФи на Святошино", "Можливо, причиною задимлення на Відрадному стали ці дві ранкові пожежі", – зазначили вони.

Імла на Солом'янці

Імла на Солом'янці

Facebook Vasyl Melnyk

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Коментарі користувачів

Коментарі користувачів

Скріншот

Допис у мережі

Допис у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня у Києві спалахнули три пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А у Шевченківському, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Шо почалось? Куив горить? Не тайга? Не?
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