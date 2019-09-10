"Горло дере": у Києві жителі кількох районів зчинили паніку через завісу диму

У Києві декілька районів накрило густою завісою диму. Зокрема, на нього поскаржилися жителі Борщагівки, Відрадного, а також Солом’янки.

Відповідні відеоролики розмістив киянин Юрій Лисенко на сторінці "Мій відрадний" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Борщагівка і Відрадний в димовій завісі", – коротко написав він.

У Києві жителі зчинили паніку через завісу диму Скріншот

У коментарях користувачі додали, що така ж ситуація спостерігається на Солом’янці. Причиною, за їхніми словами, могли стати ранкові пожежі: біля станції метро "Олімпійська" та у Святошинському районі.

"На проспекті Космонавтів живу (Солом’янський район. – Ред.), і дере горло", "На Космонавтів незвична імла", "Під ранок також запалали МАФи на Святошино", "Можливо, причиною задимлення на Відрадному стали ці дві ранкові пожежі", – зазначили вони.

Імла на Солом'янці Facebook Vasyl Melnyk

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Допис у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня у Києві спалахнули три пожежі. Біля станції метро "Олімпійська" зайнялися гаражі. Вогонь поширився на сусідню 3-поверхову будівлю і два автомобілі.

У Святошинському районі Києва спалахнула масштабна пожежа у кіосках на проспекті Перемоги, 100/1.

А у Шевченківському, на вулиці Бакинській, трапилося займання у житловому будинку. Величезний стовп диму піднімався з квартири на одному з верхніх поверхів будівлі.

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