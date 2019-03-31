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"Ганьба в столиці!" На виборчій дільниці в Києві повісили карту без Криму

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У Києві на виборчій дільниці розмістили карту України без окупованого Криму.

Фото зі школи №276 оприлюднили в групі платформи "Захисти свой голос" в Facebook. Активісти звернулися в поліцію з проханням з'ясування обставин.

"Ганьба в столиці! У Києві на виборчій дільниці, розташованій за адресою вул. Лифаря, 14, на сцені висить велике зображення карти України без Криму", – пояснили в групі.

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Карта без Криму

Карта без Криму

Facebook захист свой голос

Крім цього, під час виборів у Києві трапилася ще низка скандалів. Одну з виборчих дільниць звинуватили в видачі ручок з чорнилом, які зникають.

Як писав OBOZREVATEL, у Львівській області голова однієї з дільничних виборчих комісій зіпсувала 180 виборчих бюлетенів для голосування.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Даже кастрюлеголовым свинопасам ясно, что Крым Российский.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
АХ ТЫ ЗРАДА ЗРАДНАЯ.... 😄 😄 😄
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
А зачем вам Крым если там нет ваших избирательных участков?
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